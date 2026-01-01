All Boivin a été arrêté en Espagne

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé que le fugitif All Boivin, 36 ans, originaire du Saguenay, a bel et bien été arrêté par le European Operational Team (EOT) à Marbella, en Espagne.

En lien avec cette arrestation, la directrice générale de la SQ, Johanne Beausoleil, a tenu à faire une déclaration.

« L’arrestation d’All Boivin constitue une étape importante pour la sécurité publique au Québec et pour la lutte contre le crime organisé. Il s’agit du résultat d’un travail d’enquête soutenu, rigoureux et mené sur une longue période par les équipes de la Sûreté du Québec, en étroite collaboration avec plusieurs partenaires policiers au Québec, au Canada et à l’international.

Je tiens à souligner le professionnalisme, la persévérance et l’engagement des enquêteurs, analystes, patrouilleurs, équipes spécialisées et partenaires qui ont contribué à ce dossier. Ce type de résultat démontre l’importance du partage de renseignements, de la coordination entre organisations policières et de la pression constante exercée sur les réseaux criminels.

Nous remercions également nos partenaires, notamment la Gendarmerie royale du Canada, Interpol, les autorités policières européennes et les autorités espagnoles, pour leur collaboration dans ce dossier.

La Sûreté du Québec demeure pleinement mobilisée dans la lutte contre le crime organisé et la violence qui en découle. Les groupes criminels évoluent, se déplacent et tentent d’exploiter les frontières pour échapper à la justice. Notre réponse, elle aussi, doit être coordonnée, agile et déterminée.

Les procédures judiciaires suivront leur cours, et la Sûreté du Québec poursuivra ses efforts afin de perturber les activités criminelles, protéger la population et traduire les personnes visées devant les tribunaux. »

Rappelons que le criminel était recherché depuis le 15 février 2023.