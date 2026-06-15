Un réseau de maquillage et de trafic de véhicules volés est démantelé

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec le Service de police de la Ville de Saint-Eustache (SPVSE), la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ont procédé ce matin au démantèlement d’un réseau criminel organisé, qui serait associé aux Hells Angels, spécialisé dans le vol, le maquillage et le trafic de véhicules volés.

L’enquête tendrait à démontrer que ce réseau était structuré. Des véhicules auraient été volés au Nouveau-Brunswick puis acheminés au Québec, où ils auraient été modifiés dans un garage servant au maquillage. Ces modifications incluraient notamment l’altération ou le remplacement des numéros de série. De faux documents auraient ensuite été produits afin de permettre l’immatriculation frauduleuse des véhicules, et qui, par la suite, auraient été introduits soit dans le marché légal, notamment par l’entremise d’encans, ou encore revendus illégalement à des particuliers.

Au total, 25 véhicules volés ont été identifiés dans le cadre de cette enquête, dont 21 qui ont été récupérés au Québec, en Ontario et aux États-Unis, représentant des profits estimés à 1 730 000 $ pour l’organisation criminelle.

L’opération policière a mené à l’arrestation de sept suspects, dont un individu qui serait membre des Hells Angels et un autre lié au club supporteur des Jesters Northside.

« Cette enquête s’attaque à un phénomène en émergence au Québec : le maquillage de véhicules volés destinés à la revente. Elle illustre l’importance d’une mobilisation concertée entre les corps policiers et leurs partenaires pour frapper les réseaux de crime organisé, tant au niveau du vol de véhicules que de leur revente et de leur exportation. Nous devons maintenir la pression sur ces groupes criminels, qui adaptent constamment leurs méthodes, en faisant preuve d’agilité et en intervenant proactivement afin de contrer le vol de véhicules sous toutes ses formes », a déclaré le commandant Pierre-Marc Houle, chef de la Section des enquêtes par projet de la région Sud.

Bilan d’opération

Plus de 100 policières et policiers du SPVM, du SPVSE, de la Sûreté du Québec et de la GRC ont participé à cette opération d’envergure déployée récemment dans les municipalités de Sainte-Sophie, Terrebonne, Lachute, Joliette, Mascouche, Saint-Michel et Sainte-Agathe-des-Monts.

Sept personnes arrêtées, soit six hommes et une femme, âgés de 23 à 56 ans.

Vingt-cinq véhicules à moteur volés et maquillés.

Neuf lieux ont été visés par un mandat de perquisition. Au-delà des véhicules, les perquisitions ont permis de saisir environ 100 000 $ en argent comptant, deux appareils servant à la fabrication de faux numéros d’identification de série, plusieurs articles à l’effigie des Hells Angels et d’autres éléments de preuve.

L’organisation aurait principalement visé des véhicules de marque Jeep.

Les individus arrêtés seront rencontrés par les enquêteurs avant d’être libérés par voie de sommation.

Poursuite de l’enquête

L’enquête policière et l’analyse de la preuve se poursuivent, d’autres arrestations pourraient survenir. Toute personne détenant des informations à leur sujet est invitée à contacter le 911 ou son poste de quartier. Il est également possible d’effectuer un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne. En communiquant avec Info-Crime Montréal, des récompenses allant jusqu’à 5 000 $ peuvent être remises pour des informations menant à l’arrestation de suspects. Certaines conditions s’appliquent.