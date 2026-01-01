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Sainet-Élisabeth

Travailleur décédé d'une chute d'un silo: l'échelle non conforme, conclut la CNESST

durée 13h00
19 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

La non-conformité d'une échelle en matière de protection contre les chutes est l'une des causes retenues par la CNESST pour expliquer le décès d'un travailleur à Sainte-Élisabeth, dans Lanaudière.

Le 8 octobre dernier, le travailleur devait vérifier le contenu d'un silo à grain. Pour ce faire, il était monté dans l'échelle fixe du silo, avait perdu son appui et avait fait une chute totale de 10,6 mètres, rapporte la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), dans son rapport dévoilé jeudi.

La Commission souligne que cet accident de travail mortel aurait pu être évité si la réglementation relative à la protection contre les chutes dans les échelles fixes avait été respectée.

La section supérieure de l'échelle du silo avait été modifiée en 2024. Or, étant donné la longueur de l'échelle, «il était alors nécessaire que les travaux de modification de l'échelle prévoient la présence d'un dispositif d'arrêt de chute conforme aux normes applicables», écrivent les inspecteurs dans leur rapport.

«La déficience de la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail concernant la protection requise contre les chutes a alors exposé le travailleur à un danger de chute mortelle», conclut la CNESST.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne

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