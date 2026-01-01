Dès le 16 mars
Dégel : Restrictions des charges des véhicules lourds dans la zone 1
Par Salle des nouvelles
La période au cours de laquelle les limites de charges autorisées seront réduites en raison de la diminution de la capacité portante du réseau routier débutera le lundi 16 mars, dans la zone 1.
Cela concerne les route dans le sud de la province, soit les grands centres tels que Gatineau, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec, et s’étend jusqu’à Rivière-du- Loup.
En ce qui concerne les zones 2 et 3, les dates actuellement visées sont respectivement les 23 et 30 mars.
Rappelons que la zone 2 est située immédiatement au nord de la zone 1, et inclut les réserves fauniques La Vérendrye et des Laurentides, ainsi que le Témiscamingue, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, Rimouski, la Gaspésie et les Îles-de-la- Madeleine.
Tandis que la Zone 3 se trouve au nord de la zone 2, et inclut l’Abitibi, la région de Chibougamau-Chapais ainsi que la réserve faunique Ashuapmushuan.
Les dates de restrictions de charges peuvent être devancées, suspendues ou retardées en fonction de l’évolution des conditions météorologiques. Elles couvrent non seulement la période de dégel, mais également celle durant laquelle la chaussée récupère sa capacité portante.
Rappelons que les limitations de charges imposées pendant le dégel ont pour but de protéger le patrimoine routier au bénéfice de l’ensemble des usagers de la route. À cela s’ajoute la préservation d’un réseau sécuritaire. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Société de l’assurance automobile du Québec signalent aux différents partenaires de l’industrie l’importance de respecter les règles en matière de transport. Ceux-ci ne sont pas à l’abri d’éventuelles sanctions.