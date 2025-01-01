Nous joindre
Bilan de l'opération du 4 décembre

Les perquisitions sur la rue St-Thomas mène à l'arrestation d'une femme

durée 11h00
9 décembre 2025
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 4 décembre, les policiers de la SQ MRC de Joliette, en collaboration avec Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ (DECCO Rive-Nord), ont mené des perquisition dans la rue Saint-Thomas, à Joliette, en lien avec les stupéfiants. 

Les agents avaient procédé à l'arrestation d'une femme de 37 ans de Joliette et fera face à des accusations à une date ultérieure. 

Une dizaine de policiers et un maître-chien de la Sûreté du Québec ont fouillé dans un logement et dans un véhicule leur permettant de saisir plus de 70 comprimés de méthamphétamine, 485 ml de GHB, près de 44 grammes de cocaïne, une centaine de comprimés de médicaments, un poivre de cayenne, un pistolet à plombs, 220 $ en argent canadien, des balances, des centaines de sachets neufs vides et des souliers et bottes de collection d’une valeur estimée à 4 000 $ de (produits de la criminalité).

L’intervention avait débuté vers 7 h du matin .

