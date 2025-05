La SQ en opération policière à Berthierville et à Saint-Félix-de-Valois

Depuis 7 h, ce matin, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Matawinie et du poste principal de la MRC de D’Autray sont en opération à Berthierville et Saint-Félix-de-Valois en lien avec le trafic de drogue et la contrebande.

À Saint-Félix-de-Valois, en collaboration avec la Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé de la SQ, les policiers se sont présentés dans une résidence située sur la rue Principale près de la rue de D’Autray.

Un homme de 41 ans de Saint-Félix a été arrêté sur place pour possession de stupéfiants en vue de trafic, possession de cannabis en vue de la vente et transformation de cannabis. Il est présentement rencontré par les enquêteurs. Cette opération fait suite à une courte enquête menée par le poste local.

Une perquisition est en cours dans la résidence et jusqu’à présent, les policiers ont saisi : plus de 1 000 comprimés de méthamphétamine, quelques kilogrammes de cannabis, de la résine de cannabis, de l'équipement de transformation (cannabis en résine) et d'autres items reliés au trafic et à la production.

Opération à Berthierville

À Berthierville, les autorités ont débarqué dans une résidence située sur la rue Sainte-Geneviève. Une femme de 43 ans de Berthierville a été arrêtée sur place pour possession de stupéfiants en vue de trafic et possession d’arme. Elle est présentement rencontrée par les enquêteurs.

Une perquisition est en cours dans la résidence et jusqu’à présent, les policiers ont saisi : des sachets de cocaïne prêts à la vente, plus de 125 comprimés de méthamphétamine, un pistolet à plombs et deux poings américains.

Une dizaine de policiers et un maître-chien de la SQ participent à chacune de ces opérations. Le bilan complet suivra plus tard.