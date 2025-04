Arrestation à Lavaltrie d'un homme pour des infractions sexuelles

Les enquêteurs de la Sûreté du Québec de la MRC de D’Autray ont procédé récemment à l’arrestation de Jagmeet Singh relativement à une série d’infractions sexuelles commise sur son lieu de travail.

Jagmeet Singh, 23 ans de Montréal, a été arrêté le 6 avril à Lavaltrie. Il a comparu et est accusé d’incitation à des contacts, de contacts sexuels et d’agressions sexuelles. Il a été remis en liberté sous conditions et reviendra en cour le 27juin 2025.

Entre le 15 mars et le 5 avril 2025, l’individu aurait posé des gestes à caractère sexuel sur deux employés qu’il supervisait en tant que gérant d’un restaurant rapide. Les infractions ont été commises à l’endroit d’un garçon mineur et d’une employée majeure.

Le suspect aurait travaillé dans différents restaurants rapides servant beignes et cafés, situés dans Lanaudière, en Mauricie et au Centre-du-Québec, en étant qu’employé et gérant. Les enquêteurs invitent toute personne ayant été témoin ou victime des agissements du suspect à les contacter.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

Toute information au sujet de cet homme ou de ses agissements peut être transmise de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.