Arrestation à L'Assomption pour trafic de stupéfiants

La Division des enquêtes et de la coordination sur le crime organisé Rive-Nord de la SQ a mené, le 9 avril, une opération relativement à du trafic de stupéfiants à L’Assomption.

Tommy Verner-Connor, 23 ans de L’Assomption, a été arrêté tôt le matin du 9 avril et mis en accusation pour possession de stupéfiants en vue de trafic, trafic de cocaïne, possession non autorisée d’une arme, trafic d’arme, recel, bris d’ordonnance d’interdiction d’arme et bris de probation (11 chefs d’accusation). Il a comparu au palais de justice de Joliette le 9 avril et est demeuré détenu. Il sera de retour en cour aujourd’hui.

L’homme arrêté opérerait dans le secteur de St-Lin-Laurentides. Une perquisition a été effectuée dans une résidence du rang l’Achigan à L’Assomption. Les saisies réalisées dans ce dossier sont : 1 795 $ en argent canadien, près de 128 gr de cocaïne, plus de 25 gr de poudre qui sera analysée, 20 comprimés de stéroïde, une balance, des sachets vides et des cellulaires.

L’opération a mobilisé une dizaine de policiers, dont un maître-chien et le groupe tactique d’intervention de la SQ. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande ou le trafic de dogues peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.