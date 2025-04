Une collision à Lanoraie cause la mort d'un homme

Les services d'urgence avait été appelés le 8 avril vers 20 h 30 concernant une sortie de route sur la Grande Côte Est, à la hauteur de la rue Bergeron, à Lanoraie. Malheureusement, l'homme qui conduisait est décédé, hier, vers l'heure du dîner.

Selon la Sûreté du Québec, le véhicule impliqué circulait en direction ouest lorsqu'il aurait dévié de sa voie. Il est entré en collision avec un arbre et s'est immobilisé par la suite dans l'accotement.

Le conducteur, un homme de 66 ans de Berthierville, avait été transporté au centre hospitalier pour y soigner des blessures importantes. Il était seul à bord de son VUS et ne portait pas sa ceinture. Il roulait sur un tronçon qui était droit et plat dont la vitesse est limitée à 90 km/h.

Un patrouilleur formé en enquête collision est allé sur les lieux afin d'éclaircir les causes et circonstances entourant l'événement. La cause de cet accident serait possiblement un malaise qu'aurait eu la victime.