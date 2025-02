Quatre fraudeurs arrêtés à Louiseville grâce à un employé

Le 27 février vers 13 h, une femme suspecte a été arrêtée après s'être présentée dans une institution bancaire de Louiseville en ayant en sa possession de fausses cartes d'identité.

Ce sont les employés qui ont détecté la fraude et ont fait appel à la police. Quelques minutes plus tard, les policiers se sont présentés sur place. La suspecte principale est une femme de 46 ans de Saint-Zotique. Les raisons de son arrestation sont tentative de fraude, possession de faux papiers et supposition de personne. Elle était en possession des identités de huit personnes différentes.

De plus, trois hommes de Montréal-Nord âgés de 22 ans et de 28 ans ont aussi été arrêtés comme complices. Une automobile 2024 a été remorquée et saisie comme bien infractionnel. Une enquête est en cours concernant ces individus, afin de les relier à un maximum de dossiers dans lesquels ils pourraient être impliqués. Ils devraient faire face à des accusations à une date ultérieure au palais de justice de Trois-Rivières par promesse de comparaître.

Les policiers soulignent la vigilance des commerçants qui ont vérifié les noms qui se trouvaient sur les cartes utilisées. Cette attention est aussi demandée lors d’achats ou de transactions de grande valeur dans des commerces (ex. : carte-cadeau). En cas de doute, composez le 911.