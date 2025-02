Le taux de vols de véhicules de tourisme au Canada a diminué de près de 19 % en 2024 par rapport à l'année précédente, mais l'organisme à but non lucratif qui recense les données affirme que le nombre de véhicules volés est toujours «beaucoup trop élevé».

Équité Association, un organisme que les assureurs de dommages ont créé pour suivre les statistiques sur les crimes, signale les diminutions du vol d’automobiles les plus importantes au Québec (-32,4 %), en Ontario (- 17,4 %) et dans l’Ouest (-12,7 %).

La plus forte baisse régionale des vols de voitures a été enregistrée au Québec, où le nombre est passé de 15 000 en 2023 à environ 10 000 l’année dernière.

L’Ontario a vu le nombre de vols de véhicules passer d’environ 30 000 en 2023 à un peu moins de 25 000 en 2024; il s’agit toujours du nombre le plus élevé de vols enregistrés par une province en 2024. Les provinces de l’Atlantique ont enregistré 2000 véhicules volés en 2023 et 2024.

Équité Association rapporte que plus de 57 000 véhicules de tourisme ont été volés au Canada l'année dernière, contre plus de 70 000 en 2023. Les véhicules de tourisme comprennent les voitures, les camionnettes, les fourgonnettes et les VUS, mais pas les véhicules commerciaux.

Le type de véhicule le plus souvent volé au Québec (55 %) et en Ontario (42 %) est le VUS, souligne le rapport.

Le taux de récupération de véhicules volés à l’échelle nationale est de 59,3 %. Il est de 43,6 % au Québec et de 50,8 % en Ontario, ce qui illustre le fait que «la majorité des vols de véhicules en Ontario (70 %) et au Québec (72 %) se compose de véhicules fabriqués en 2017 ou après, parce que les réseaux de crime organisé concentrent leurs efforts sur le vol de nouveaux véhicules de luxe pour un maximum de profit en termes de ventes à l’étranger», lit-on dans le rapport.

Selon Équité, les autorités ont récupéré 1909 véhicules dans les ports de Montréal et d’Halifax en 2024, pour une valeur d'environ 87,8 millions $.

Faux numéros d'identification

Bryan Gast, vice-président des Services d’enquête à Équité Association, souligne mercredi qu'en enregistrant de faux numéros d'identification auprès d'un organisme provincial, les voleurs rendent beaucoup plus difficile de déterminer si un véhicule a effectivement été volé.

«Les véhicules dont on change le nouveau numéro d'identification sont de plus en plus exportés et utilisés par des groupes du crime organisé, a déclaré M. Gast. Essentiellement, c'est une façon pour eux d'obtenir des véhicules gratuits parce qu'ils les ont volés, les ont enregistrés et ils se promènent comme des véhicules légitimes.»

Le taux national de récupération des véhicules volés était d'un peu moins de 60 % en 2024, contre environ 56 % en 2023.

Lorsque le gouvernement fédéral a lancé son plan d'action national contre le vol de voitures en mai dernier, il s'est concentré en grande partie sur l'Ontario et le Québec. Or, M. Gast précise que les forces de l'ordre observent maintenant une augmentation du nombre de véhicules volés en Alberta expédiés depuis les ports de l'Est, y compris du port de Montréal.

«C'est tout le réseau de ces groupes criminels qui fait ça, pas seulement un individu, a-t-il précisé. S'il y a beaucoup d'application de la loi dans une partie d'un pays, ils graviteront vers une autre.»

Financement du crime organisé

M. Gast a déclaré que les crimes liés aux assureurs, y compris le vol de véhicules, sont une source essentielle de revenus permettant aux organisations criminelles de financer d'autres activités dans le commerce de la drogue et des armes à feu. «Ils sont très connectés, et le vol de véhicules est la façon pour les groupes du crime organisé de se financer.»

M. Gast a déclaré que des travaux sont en cours «en coulisses» pour lutter contre la propagation de faux numéros d'identification de véhicules. Il a refusé de partager des détails publiquement afin de «rendre la tâche plus difficile aux criminels».

Le rapport attribue par ailleurs une grande partie de la baisse des vols de véhicules aux stratégies renforcées d'application de la loi adoptées l'année dernière dans le cadre du plan d'action fédéral plus vaste.

Ce plan d'action a renforcé la coordination entre les différents corps policiers, a intensifié le balayage aux rayons X des conteneurs d'expédition dans les ports et a introduit des sanctions pénales plus sévères.

M. Gast a appelé le gouvernement fédéral à donner suite aux mises à jour promises de la réglementation antivol, dans le cadre du plan d’action national contre le vol de voitures.

La ministre des Transports, Anita Anand, déclarait en octobre que les consultations sur les nouvelles règles avaient pris fin l'été dernier et elle s'était engagée à annoncer une réglementation modernisée en 2025.

Mais le Parlement est actuellement prorogé jusqu'au 24 mars et il est fort probable que les partis d'opposition vont faire rapidement tomber le gouvernement libéral, ce qui déclencherait des élections anticipées.

«Le fait que des véhicules neufs de grande valeur puissent être volés en 20 ou 30 secondes est un problème. J'espère donc que cela restera une priorité», a déclaré M. Gast.

David Baxter, La Presse Canadienne