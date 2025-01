Arrestation de Maxime Dumas-St-Jean lors d'une saisies d'armes à Rawdon

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste principal de la MRC de Matawinie ont procédé, le 14 janvier dernier, à l'arrestation de Maxime Dumas-St-Jean, suite à une saisie d’armes à Rawdon.

Les agents de protection de la faune se sont rendus sur le chemin Berger à Rawdon concernant un dossier de braconnage. Différents items ont été trouvés sur place. Puisqu’il y avait présence de nombreuses armes à feu, les policiers ont été demandés en assistance. Un mandat de perquisition supplémentaire a été obtenu par les enquêteurs de la SQ pour fouiller la résidence et ses dépendances. Certaines armes étaient mal entreposées et chargées.

Les enquêteurs ont saisi : 16 armes à feu (courtes et longues), deux armes de poings chargées, douze armes à air comprimé (courtes et longues), 14 coffres de plastique remplis de munitions de divers calibres et une arbalète non verrouillée.

Maxime Dumas-St-Jean, 36 ans de Rawdon, a été arrêté pour possession d’armes alors qu’il était soumis à deux ordonnances d’interdiction de possession d’armes à vie. Il a comparu au palais de justice de Joliette, le 15 janvier, et est demeuré détenu.

