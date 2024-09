Trois personnes arrêtées pour trafic de stupéfiants à Saint-Lin-Laurentides

Une femme de 65 ans et deux hommes de 64 et 68 ans ont été arrêtés lors d'une opération des policiers du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Montcalm, le 19 septembre, à Saint-Lin-Laurentides.

Ils ont été rencontrés par les policiers et pourraient faire face à des accusations de possession de cocaïne en vue de trafic, possession de cannabis en vue de distribution et possession de cigarettes de contrebande, à une date ultérieure. Leurs dossiers seront soumis au DPCP. Cette opération fait suite à une enquête de quelques semaines et à des informations reçues du public.

Une perquisition a été effectuée dans un logement de la rue Saint-Isidore et les policiers ont saisi :