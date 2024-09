Trois personnes arrêtées pour introduction par effraction à St-Ignace-de-Loyola

Le 20 septembre, les enquêteurs du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de D’Autray ont procédé à l'arrestation d'un homme de 55 ans et une femme de 37 ans de Trois-Rivières,en plus d’un homme de 41 ans de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, relativement à une introduction par effraction survenue plus tôt cette même nuit.

Les suspects ont été rencontrés par les enquêteurs. Ils ont été libérés sur promesse de comparaitre assortie de conditions. Ils comparaitront au palais de justice de Joliette à une date ultérieure.

Le 19 septembre à 3 h 15, des individus ont défoncé une porte pour entrer dans un dépanneur, du chemin de la Traverse à St-Ignace-de-Loyola, afin de voler le contenu d’un guichet. L’événement n’a duré que quelques minutes. Plus tard en journée, un patrouilleur a intercepté le camion suspect près de Berthierville. Les deux premières arrestations ont alors été effectuées. La troisième arrestation a été réalisée un peu plus tard sur la rue François-Duclos à Trois-Rivières, lors d’une perquisition qui a permis de saisir des éléments de preuve.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur des activités criminelles peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.