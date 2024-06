Fuite chez Desjardins: la police de Laval arrête trois suspects

Dès le 13 juin , des travaux d'asphaltage sur le chemin de la ligne Sainte-Anne, entre Saint-Norbert et Saint-Félix-de-Valois, auront lieu. Le 13 et 14 juin, le passage se fera en alternance. Tandis que le 15 et 16 juin, le passage sera ouvert. À partir du 17 juin, le chemin sera complètement fermé. Seule la circulation locale sera ...