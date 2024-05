Une bouffée d’air pour les services incendies de la Matawinie

Six municipalités s’entendent pour un service d’air respirable destiné aux interventions d’urgences en Matawinie.

Saint-Félix-de-Valois, Sainte-Béatrix, Saint-Côme, Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-Émélie-de-L’Énergie et Saint-Damien sont donc desservies depuis février 2023 par le service d’air respirable de l’unité 520 du Service de protection et d’intervention d’urgence de Saint-Félix-de-Valois (SPIU).

« C’est un projet de collaboration qui permet de s’assurer un approvisionnement en air comprimé localement à faible coût tout en offrant des équipements sécuritaires pour les interventions de nos services incendies. Déjà, nous constatons la pertinence et l’efficacité du projet par les résultats lors des interventions tant au niveau de l’accès aux équipements que des coûts du service. » Audrey Boisjoly – mairesse de Saint-Félix-de-Valois

« Cette entente s’inscrit parfaitement dans la continuité de nos démarches de modernisation de notre service de sécurité incendie et de collaboration inter municipale afin d’optimiser les interventions d’urgence tout en protégeant la santé et la sécurité de nos employés » Isabelle Perreault – préfète de la MRC de Matawinie et mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez.

Le projet est né suite a certaine difficulté d’approvisionnement en air respirable auprès de fournisseurs. Le SPIU et le Service des incendies de Sainte-Béatrix ont alors évalué la conversion d’un camion et l’acquisition d’équipement dans le but de devenir autonome et réduire les coûts. Les municipalités voisines ont rapidement été intéressées par le projet, surtout que les achats groupés sont admissibles à du financement.

« Le projet Air, comme on le nomme entre nous, montre bien que les partenariats intermunicipaux sont de plus en plus d’actualité. J’oserais dire que c’est dans l’ère du temps!

Travailler ensemble à résoudre des problématiques communes tout en ajoutant à la performance de nos services, c’est inspirant... » Martin Héroux – maire de Sainte-Émélie-de-L’Énergie

« Je crois que ce n’est que le début d’une entente de mise en commun pour le service des bonbonnes d’air et que les municipalités devront prendre le réflexe de partager leurs besoins lors d’achat d’équipement et le partage des besoins des services en incendie. » Daniel Arbour - maire de Sainte-Béatrix

Suite à l’obtention du financement du programme Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité de la Matawinie au montant de 93 000 $, les services impliqués ont pu faire l’acquisition de cylindres, cascades et divers équipements de test. Le SPIU a converti le camion 520 en unité mobile et a acquis un compresseur à air avec station de remplissage.

« Je suis fier de constater que dans ce projet nous avons pris en considération la santé et la sécurité des pompiers qui risquent leur vie en tout temps lors d’événement majeur. » Pierre Charbonneau – maire de Saint-Damien

« Voilà une excellente nouvelle pour nos communautés. Les partenariats inter municipaux sont très souvent de belles occasions de mettre en commun les connaissances de chacun tout en permettant d’obtenir des services uniformes et souvent plus efficients et économiques. » Martin Bordeleau, maire de Saint-Côme