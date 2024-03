Le pape demande une enquête sur le cardinal Lacroix soupçonné d'attouchements sexuels

La Cour suprême du Canada affirme que la police a besoin d'une autorisation judiciaire pour obtenir l'adresse IP d'un ordinateur, car ce numéro d'identification constitue un «lien crucial entre un internaute et son activité en ligne», et qu'il s'agit d'une fouille. Le plus haut tribunal du pays a rendu vendredi une décision très partagée, à cinq ...