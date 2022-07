Appel à la population pour retrouver Marilyn Parisien

La Sûreté du Québec (SQ) a dernièrement créé un site web pour permettre à la population de collaborer avec les équipes d'enquête concernant des dossiers non résolus de meurtres et de meurtres présumés. Les enquêteurs poursuivent ainsi leur travail afin d’obtenir un dénouement et ainsi être en mesure de donner des réponses aux familles des ...