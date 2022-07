45 cas non résolus d’homicides et de meurtres présumés dans Lanaudière

La Sûreté du Québec (SQ) a dernièrement créé un site web pour permettre à la population de collaborer avec les équipes d'enquête concernant des dossiers non résolus de meurtres et de meurtres présumés.

Les enquêteurs poursuivent ainsi leur travail afin d’obtenir un dénouement et ainsi être en mesure de donner des réponses aux familles des victimes.

Dans Lanaudière, il y a présentement 45 cas qui ne sont pas résolus. Celui le plus ancien date du 12 mai 1971 et le plus récent le 13 mars 2013.

Les événements de ces crimes ont eu lieu à Mascouche, Charlemagne, Joliette, Saint-Charles-Borromée, Rawdon, Saint-Cuthbert, Chertsey, Saint-Zénon, Terrebonne, l'Épiphanie, Repentigny, Saint-Roch-de-l'Achigan, Sainte-Marcelline-de-Kildare, L'Assomption, Lachenaie, Lanoraie, Saint-Thomas, et plus encore dans la région.

Contribuer aux enquêtes du site Internet des dossiers non résolus

Chaque dossier d’enquête de meurtre ou de meurtre présumé demeure actif jusqu’à sa résolution. Même après des décennies, la moindre information du public peut permettre aux enquêteuses et enquêteurs d’avoir de nouvelles pistes, voire de mener à une finalité positive. D’où l’importance de consulter le site Internet des dossiers non résolus, un outil précieux pour la Sûreté du Québec.

« Notre équipe est active et visible. Nous rencontrons des familles, des témoins et des suspects, notamment. La majeure partie du travail consiste à reprendre des enquêtes et partir sur de nouvelles bases pour espérer un dénouement positif. La mise en ligne de ce nouveau site nous permet de recevoir des informations essentielles du public. Chaque information est traitée avec sérieux par notre équipe et nous effectuons un travail minutieux », indique le lieutenant Martin Desgagné, responsable de la Division des disparitions et des dossiers non résolus.

Un site modernisé

Le site internet des dossiers non résolus propose à présent des nouveautés améliorant l’expérience de consultation et facilitant le partage de contenu sur les réseaux sociaux.

Il y a l'ajout d’un moteur de recherche, d’un mode réactif pour les téléphones intelligents et les tablettes ainsi que de photos de plus grande taille. De plus, il est maintenant possible d’associer un dossier à plusieurs villes et l’ensemble du contenu est bilingue, en français et en anglais. L’ancienne interface datait de 2011.

« Nous invitons les citoyennes et citoyens à consulter le site Internet des dossiers non résolus et à le partager; nous y ajoutons fréquemment de nouveaux cas, d’où l’importance de le visiter régulièrement », lance M. Desgagné.

Pour toute information sur l’un des cas, veuillez communiquer avec la Centrale d’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264 ou en remplissant le formulaire @Signalement d’un crime sur le site Internet de la Sûreté du Québec.

Voici le lien pour en savoir plus sur les dossiers non résolus dans Lanaudière: dossiersnonresolus.com/liste-des-cas/?fbclid=IwAR05T4t9nzn6N1_K_-EUbAlSLj078KDTfgKKWMCqcr-KEWnt6qjLOwuq164&_ville=berthierville%2Ccharlemagne%2Cchertsey%2Cjoliette%2Classomption%2Clepiphanie%2Clachenaie%2Clanoraie%2Clourdes-de-joliette%2Cmascouche%2Crawdon%2Crepentigny%2Csaint-ambroise-de-kildare%2Csaint-calixte%2Csaint-charles-borromee%2Csaint-charles-de-mandeville%2Csaint-cuthbert%2Csaint-gabriel-de-brandon%2Csaint-louis-de-terrebonne%2Csaint-roch-de-lachigan%2Csaint-thomas%2Csaint-zenon%2Csainte-marcelline-de-kildare%2Cterrebonne&_trier_par=ordre_dcroissant