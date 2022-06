Les cadets à vélo sont de retour à Saint-Paul

La Municipalité de Saint-Paul fait à nouveau partie cet été des 76 villes et municipalités de la province à bénéficier du Programme de cadets de la Sûreté du Québec.

Les quatre cadets assignés aux municipalités participantes de la MRC de Joliette circulent déjà sur le territoire paulois et y seront présents jusqu’au début du mois d’août.



Le conseil municipal de Saint-Paul invite ainsi les citoyens à interpeller les cadets en cas de besoin dans les endroits publics lorsqu’ils sont présents.

« Les cadets assureront, entre autres, une présence dans les quartiers et les parcs, répondront aux demandes de renseignements des citoyens et bonifieront le travail des patrouilleurs en effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population », indique la Sûreté du Québec, concernant les principaux mandats qui leur sont attribués.

Les élus de Saint-Paul ont confiance que cette année encore les cadets feront un excellent travail.