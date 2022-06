Un adolescent de 17 ans arrêté pour conduite dangereuse causant la mort

Le rang Saint-Jean SO et SE à Lavaltrie est maintenant ouvert à la circulation, alors que les travaux d'urbanisation de la 131 sont toujours en cours. Il sera dorénavant possible d’accéder directement au secteur commercial de la route 131 en provenance du nord, et ce, pour toute la durée des travaux. L’accès par le sud, via la rue Saint-Antoine, ...