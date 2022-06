Un face-à-face impliquant deux voitures a eu lieu ce samedi, à L'Assomption

Le 53e Congrès annuel des délégués de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) s'est tenu dès le 27 mai dernier, mettant en lumière enjeux, témoignages poignants et soutien. Ainsi, le Cercle des représentants de la défense des policiers (CRDP), l’exécutif, les directeurs de districts et les délégués de l’Association ...