Les travaux de déglaçage sont terminés à Saint-Charles-Borromée

Il y a présentement plus de 32 000 lanaudois qui manquent d'électricité en raison de bris de services ou de dommages causés par des végétaux. Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 2 h du matin, la neige est devenue très lourde à cause de la pluie. Plusieurs branches d'arbres ont alors été en contact avec les fils électriques et plusieurs d'entre eux ont brisé sous le poids des végétaux.