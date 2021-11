Lancement de la campagne de promotion des droits des usagers

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, en collaboration avec le comité des usagers de l’établissement (CUCI), représentant les 5 comités d’usagers du CISSS, relance la campagne de promotion des droits des usagers à l’occasion de la Semaine des droits des usagers qui se déroulera du 9 au 15 novembre 2021.

Sous le thème Il était 12 droits, cette campagne vise à rappeler les droits reconnus par la loi aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux du Québec.

«L’établissement s’associe à nouveau cette année à la campagne des 12 droits et profite de l’occasion pour saluer le travail réalisé par les comités des usagers du CISSS. Grâce aux actions qu’ils mènent auprès des usagers, ils contribuent à améliorer les soins et les services offerts et nous permettent d’entendre la voix des usagers», mentionne Mme Maryse Poupart, présidente-directrice générale du CISSS de Lanaudière.

En plus des affiches présentes dans l’ensemble des installations du CISSS, des dépliants seront distribués dans le Publisac de la région, durant cette semaine. Les 12 droits sont présentés et expliqués sur le site Web www.iletait12droits.ca.

Quels sont les droits des usagers?

1. Droit à l’information

2. Droit aux services

3. Droit de choisir son professionnel ou l’établissement

4. Droit de recevoir les soins que requiert son état

5. Droit de consentir à des soins ou de les refuser

6. Droit de participer aux décisions

7. Droit d’être accompagné, d’être assisté et d’être représenté

8. Droit à l’hébergement

9. Droit de recevoir des services en anglais

10. Droit d’accès à son dossier d’usager

11. Droit à la confidentialité de son dossier d’usager

12. Droit de porter plainte



Pour en savoir davantage sur vos droits, pour joindre le CUCI ou pour vous impliquer, consultez le site Web du CISSS à l’adresse www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca, section Votre CISSS/Comité des usagers, ou composez sans frais le 1 833 649-5733.