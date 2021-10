Débat électoral à Saint-Gabriel-de-Brandon

L’organisme citoyen Saint-Gabriel : UNE collectivité invite la population de Saint-Gabriel-de-Brandon à assister à un débat public le mercredi 27 octobre 2021 auquel participeront les candidats aux élections municipales.

C’est pour eux une opportunité unique de rencontrer leurs candidats et candidates afin de connaître leurs idées sur le développement de leur municipalité et leurs propositions en lien avec les enjeux environnementaux et la crise climatique.

« Les municipalités jouent un rôle crucial dans la mise en place de la transition écologique. Leurs décisions auront une incidence directe tant sur la biodiversité au plan local et régional que sur le quotidien, la santé et le bien-être des citoyens et citoyennes de Saint-Gabriel-de- Brandon », mentionne Daniel Beaudoin, coordonnateur général de Saint-Gabriel : UNE collectivité.

Ce débat s’inscrit dans la Semaine des débats Vire au vert, une initiative de mobilisation citoyenne à l’échelle du Québec, qui aura lieu dans une quarantaine de municipalités du 18 au 28 octobre 2021.

C’est la première fois que se tiendront au Québec des débats de fond non-partisans de cette envergure sur les enjeux liés au climat et à l’environnement dans le cadre des élections municipales

Le débat se déroulera à l’Hôtel de ville de Saint-Gabriel-de Brandon, situé au 5111, Chemin du Lac, à compter de 19 heures. L’entrée est à l’arrière et les portes ouvriront 30 minutes à l’avance. Le couvre-visage est obligatoire ainsi que toute autre mesure sanitaire qui pourrait être en vigueur à cette date.