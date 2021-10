Luc Beauséjour dévoile les grandes lignes de sa plateforme

L’un des rares candidats indépendants aux élections municipales de Joliette, Luc Beauséjour espère renouveler son mandat comme conseiller du district 1 Bélair et Christ-Roi ouest.

Le conseiller sortant du district 1 qui occupe le poste depuis 8 ans a fait une mise à jour des réalisations faites jusqu'à se jour:

-Représentant de la ville pour les dossiers des Premières Nations et des dossiers culturels – Réalisation d’un nouveau programme soutiens aux organismes, aux athlètes Élites et aux artistes-étudiants émergents et mise en œuvre du Plan d’action sur la réconciliation avec les peuples autochtones adopté à la séance du conseil du 4 octobre 2021;

-Vice-président de la commission consultative d’urbanisme – Les investissements fonciers dans la ville ont battu un record de plus de 110 millions en 2019 et sur le point de le dépasser en 2021 alors que nous étions à 106 millions au mois d’août;

-Président de la commission du capital humain – Pour s’assurer de relever les difficultés de recrutement dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, un plan de relève est en cours de réalisation pour permettre à la ville de maintenir et de fournir un meilleur service à la population;

-Président du comité de la politique famille et des ainés – Une politique et un plan d’action a été mise en œuvre en 2018 et mise à jour en 2021 pour améliorer les services en matière d’habitation, de transport, de vie sociale, de saines habitudes de vie, de sécurité et de communication avec les instances de la ville;

-Membre de la commission des finances - Réduction de la dette 76 M en 2014 à 59 M en 2020 tout en maintenant les investissements nécessaires en plus des investissements en infrastructures d’eau et d’égout de 41 millions. Lorsque les opportunités se présentent, acquérir des immeubles sur les berges de la rivière (comme sur la rue Charles-Borromée) avec les aménagements nécessaires pour redonner accès aux citoyens. Le taux de taxe est demeuré en dessous du prix de l’indice à la consommation (IPC) et je travaille à ce qu’il y demeure;

-Membre de la commission des loisirs et culture – Construction de la patinoire extérieure réfrigérée Bleu Blanc Rouge, alliance avec les villes voisines pour un accès aux activités de loisirs et culturels, maintenir et agrandir le réseau de piste cyclable et viser l’interconnexion avec les réseaux voisins.

Monsieur Beauséjour a également mentionné ses priorités autant pour son district que pour la ville compléte:

-Réaménagement de la rue Beaudry avec l’ajout d’une piste cyclable et élargissement de la rue passant de 4 à 5 voies. Une voie centrale étant pour les virages à gauche ou droite;

-Développement résidentiel du secteur Ouest et Nord du quartier Bélair en harmonie avec les résidents actuels et en vue d’une création de richesse durable tout en priorisant la sécurité de la circulation;

-Sécurité et réduction de la vitesse en zone résidentielle.

Mes priorités pour l’ensemble de la population;

-Continuer le contrôle de la dette nette avec des normes de gestion afin de se doter de marge de manœuvre;

-Améliorer le service aux citoyens en continuant le développement du projet de ville et stationnement intelligent;

-Continuer les actions déjà entamés dans la réduction de l’empreinte écologique, des changements climatiques et des GES (Piste cyclable et transport actif, électrification des transports, rue piétonne et valorisation des berges de la rivière);

-Favoriser des alliances à la création d’une Maison du Citoyen et d’un centre aquatique;

-Programmes de reconnaissance des organismes communautaires, culturels et sportives;

-Plus grande place de la ville sur la scène régionale et provinciale;

-Plan de développement économique avec tous les partenaires de la ville et de la MRC;

-Aménagement sécuritaire de l’intersection St-Pierre sud et la route 158;

-Plan directeur des parcs des Dalles, Lépine-Frenette (Patinoire BBB) et Pierre-Charbonneau (Stade Municipal);

-Maintien du taux de taxe foncière en dessous ou au niveau de l’IPC.

« Mes valeurs, ma motivation personnel et l’engagement que j’ai démontré auprès de la population du quartier et surtout le soutien des citoyens à mon égard me donne le désir de continuer à vous représenter à la table du conseil», mentionne monsieur Beauséjour.

Monsieur Beauséjour est présentement en campagne pour retourner au conseil de ville comme conseiller municipale du district 1 Bélair et Christ-Roi ouest.