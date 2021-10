Claude St-Cyr fait connaître ses priorités

Le candidat pour le parti Vision Joliette dans le district numéro 7, Claude St-Cyr a dévoilé ses engagements en vue de la campagne électorale du 7 novembre prochain.

Le candidat au poste de conseiller municipal qui est professeur associé à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal a déjà commencé le porte à porte afin de prendre le pouls des citoyens du quartier St-Pierre Nord à Joliette.

L’un des enjeux les plus importants pour monsieur St-Cyr est sans aucun doute la bonification des services aux citoyens: « Notre volonté d’ajouter des jeux pour enfants et des terrains de basketball dans certains parcs du quartier plaît aux familles qui ont des jeunes à la maison ainsi qu’aux grands-parents. (...) Celles-ci seraient complémentaires à la patinoire Bleu Blanc Bouge et aux terrains de football/soccer. La possibilité d’y implanter un centre aquatique fait partie des discussions. Plusieurs électeurs désirent que la réalisation de tels équipements apporte une solution permanente aux 1600 personnes qui étaient inscrites aux cours d’aquaforme dans la piscine du CISSS de Lanaudière sur la rue Lavaltrie », a mentionné monsieur St-Cyr.

Monsieur St-Cyr continuera sa campagne électorale en promettant de rencontrer le plus d’électeurs possibles, mais en rappelant aux gens qu’il est important de se rendre dans les bureaux de vote autant le 31 octobre, lors de la journée du vote par anticipation ou, au bureau de la présidente d’élection le mardi 2 novembre ou lors de la journée du scrutin du 7 novembre prochain.