Étude « La littératie au Québec : un regard local sur les enjeux »

Chaque année, les statistiques sur l’alphabétisation dans toutes les régions du Québec font réagir dans certaines régions du Québec où les statistiques sont basses.

Voici le portrait pour la région de Lanaudière pour la dernière année:

NIVEAU ROUGE (Plus de 60 % de la population n’atteint pas le niveau 3 du PEICA, soit le seuil jugé nécessaire pour comprendre des textes plus longs et plus complexes)

MRC de D’Autray

MRC de Montcalm

NIVEAU ORANGE (entre 58 % et 60 % de la population n’atteint pas le niveau 3 du PEICA)

MRC de Matawinie

NIVEAU JAUNE (entre 54 % et 58 % de la population n’atteint pas le niveau 3 du PEICA)

MRC de Joliette

MRC de L’Assomption

MRC des Moulins

« Cette étude nous offre un regard plus local que jamais sur la littératie au Québec, identifie plus précisément les enjeux en cause et aidera ainsi, je l’espère, nos décideurs locaux et nationaux à développer des solutions plus adaptées à la situation de chaque région. La littératie est un enjeu qui nous concerne tous et nous nous devons de nous pencher sur des pistes de réflexion afin d’améliorer le niveau de vie de l’ensemble des Québécoises et des Québécois », a mentionné André Huberdeau, président de la Fondation pour l’alphabétisation.

Fondée en 1989, la Fondation pour l’alphabétisation est un organisme caritatif qui a pour mission de soutenir les adultes et les enfants afin d’assurer le développement de leur capacité à lire et à écrire pour participer pleinement à la société québécoise.