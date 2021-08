Yvelie Kernizan devient la candidate dans Repentigny pour le PLC

Jeune militaire de 22 ans, Yvelie Kernizan sera la candidate libérale dans la circonscription de Repentigny à la prochaine élection fédérale.

« Je suis honorée d'avoir gagné la confiance du parti pour représenter notre communauté au Parlement et travailler avec Justin Trudeau pour appuyer les Québécoise et les Québécois et continuer de faire avancer le pays », a déclaré Mme Kernizan.

Militaire de la marine royale canadienne, habitant Repentigny depuis l’âge de 7 ans, elle se aura été au front pour servir et accompagner les aînés dans les CHLSD lors de la première vague de la pandémie de la COVID-19.

Mme Kernizan consacre sa vie au service public dans un seul et unique but : aider les plus vulnérables.

Son bureau de campagne sera inauguré ce samedi à 18h. Il se situe au 1011-A sur la rue Notre Dame à Repentigny. Elle profitera de ce moment pour discuter avec les citoyennes et citoyens du comté de Repentigny.

« Les Canadiens veulent un leadership qui continuera à bâtir un Canada plus sain, plus sécuritaire, plus propre, plus compétitif et plus inclusif pour tous. Je travaillerai sans relâche pour gagner l’appui des familles partout dans Repentigny, une conversation à la fois », conclut-elle.