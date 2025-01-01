Un total de 27 étudiants récipiendaires
Le Cégep à Joliette remet 101 250 $ en bourses Parcours à ses étudiants
Par Salle des nouvelles
Le Cégep à Joliette a remis 27 bourses Parcours, totalisant 101 250 $ pour ses étudiants.
Les bourses Parcours du gouvernement du Québec sont des bourses de 3 750 $ par session, pouvant aller jusqu’à 15 000 $ par étudiant pour un programme préuniversitaire de deux ans et jusqu’à 22 500 $ pour un programme technique de trois ans.
Elles sont destinées à des étudiants vivant à plus de 60 km du Cégep à Joliette et dont le programme choisi n’est offert dans un établissement d’enseignement supérieur situé à l’intérieur de ce rayon.
Les bourses Parcours sont accordées en priorité à des étudiants inscrits dans les programmes suivants : Gestion et technologies d'entreprise agricole, orientation agroécologique, Technologie de la production horticole agroenvironnementale, Technologie des procédés et de la qualité des aliments, Musique, Techniques professionnelles de musique et chanson et Technologie du génie électrique | Réseaux et télécommunications.
« Ces bourses, octroyées par le gouvernement du Québec, ont un réel impact dans le parcours de nos étudiants. Comme la charge financière représente un enjeu important chez plusieurs d’entre eux, nous saluons cette initiative concrète leur permettant de se concentrer sur leur réussite éducative. », souligne Mme Sonia Ducharme-Beausoleil, directrice du Cégep à Joliette.
Pour en savoir plus sur les bourses Parcours offertes au Cégep à Joliette, visitez le https://cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/services-aux-etudiants/aide-financiere/.