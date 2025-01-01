Nous joindre
Un total de 27 étudiants récipiendaires

Le Cégep à Joliette remet 101 250 $ en bourses Parcours à ses étudiants

5 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Le Cégep à Joliette a remis 27 bourses Parcours, totalisant 101 250 $ pour ses étudiants.

Les bourses Parcours du gouvernement du Québec sont des bourses de 3 750 $ par session, pouvant aller jusqu’à 15 000 $ par étudiant pour un programme préuniversitaire de deux ans et jusqu’à 22 500 $ pour un programme technique de trois ans.

Elles sont destinées à des étudiants vivant à plus de 60 km du Cégep à Joliette et dont le programme choisi n’est offert dans un établissement d’enseignement supérieur situé à l’intérieur de ce rayon.

Les bourses Parcours sont accordées en priorité à des étudiants inscrits dans les programmes suivants : Gestion et technologies d'entreprise agricole, orientation agroécologique, Technologie de la production horticole agroenvironnementale, Technologie des procédés et de la qualité des aliments, Musique, Techniques professionnelles de musique et chanson et Technologie du génie électrique | Réseaux et télécommunications. 

« Ces bourses, octroyées par le gouvernement du Québec, ont un réel impact dans le parcours de nos étudiants. Comme la charge financière représente un enjeu important chez plusieurs d’entre eux, nous saluons cette initiative concrète leur permettant de se concentrer sur leur réussite éducative. », souligne Mme Sonia Ducharme-Beausoleil, directrice du Cégep à Joliette.

Pour en savoir plus sur les bourses Parcours offertes au Cégep à Joliette, visitez le https://cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette/services-aux-etudiants/aide-financiere/.

