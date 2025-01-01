Nous joindre
Rémunération des médecins

Les étudiants en médecine demandent au tribunal de suspendre la loi 2

durée 15h00
4 novembre 2025
Par La Presse Canadienne

La loi 2 du ministre de la Santé, Christian Dubé, subit son premier véritable test devant les tribunaux, ce mardi.

La Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ), qui regroupe les associations d'étudiants en médecine des universités de Montréal, McGill, Laval et Sherbrooke, demande à la Cour supérieure de suspendre la loi en attendant que le tribunal se prononce sur le fond du dossier.

La Fédération en a contre les provisions de la loi qui empêchent les gestes concertés visant à nuire ou à entraver la dispensation des cours et les lourdes pénalités qui accompagnent de tels gestes. Bien que ces provisions visent les médecins eux-mêmes, la FMEQ estime que la loi est écrite de manière à viser également les gestes concertés des associations étudiantes.

Or, les quatre associations se sont dotées de mandats de grève qu'elles n'osent appliquer, s'estimant, elles et leurs représentants, à risque de subir les pénalités prévues dans la loi.

Dans cette optique, la Fédération plaide que la loi est inconstitutionnelle parce qu'elle porte atteinte à la liberté d'association et à la liberté d'expression. La FMEQ juge aussi que les amendes prévues à la loi, soit de 200 $ à 1000 $ par jour que dure une infraction pour les personnes et de 100 000 $ à 500 000 $ par jour pour les groupes, représentent des peines cruelles et inusitées.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne

Les étudiants en médecine d'universités seront en grève

Publié le 31 octobre 2025

Les étudiants en médecine d'universités seront en grève

Les quatre facultés de médecine du Québec ont tenu cette semaine des référendums portant sur une grève étudiante générale illimitée. Tôt vendredi matin, l'Université de Sherbrooke et l'Université de Laval ont confirmé que leurs étudiants en médecine ont voté en faveur d'une grève. Les résultats du vote montrent toutefois que la communauté ...

LIRE LA SUITE
La loi sur le renforcement de la laïcité à l'école est adoptée

Publié le 30 octobre 2025

La loi sur le renforcement de la laïcité à l'école est adoptée

Les élèves du Québec devront désormais fréquenter l’école à visage découvert. Le gouvernement Legault a en effet fait adopter jeudi son projet de loi 94, visant à renforcer la laïcité dans le réseau scolaire québécois. Les élus de la banquette gouvernementale caquiste ont bien entendu voté en faveur, mais aussi les élus du Parti québécois, ...

LIRE LA SUITE
Trois prix remportés par des étudiants en gestion du Cégep de Joliette

Publié le 27 octobre 2025

Trois prix remportés par des étudiants en gestion du Cégep de Joliette

Les 17 et 18 octobre derniers, des étudiants en Techniques de comptabilité et de gestion ainsi qu'en Gestion de commerces (désormais Techniques d’administration et des gestion) ont fièrement représenté le Cégep à Joliette à la compétition Place à la relève en gestion, organisée par l’Université du Québec à ...

LIRE LA SUITE