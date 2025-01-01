Trois prix remportés par des étudiants en gestion du Cégep de Joliette

Les 17 et 18 octobre derniers, des étudiants en Techniques de comptabilité et de gestion ainsi qu'en Gestion de commerces (désormais Techniques d’administration et des gestion) ont fièrement représenté le Cégep à Joliette à la compétition Place à la relève en gestion, organisée par l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Répartis en cinq équipes, ils ont réussi à obtenir trois places sur le podium ainsi qu’un titre de Meilleur orateur.

Volet Marketing, Ressources humaines et Introduction au monde des affaires

Deux équipes se sont démarquées par leurs propositions inspirantes et professionnelles. En Marketing, Emma L. Lepage, Léa Landreville-Cloutier et Sarah-Ève Bordeleau ont décroché la troisième position grâce à des stratégies créatives et bien structurées.

L’équipe composée de Mathis Ducharme, Jessica Rainville et Sébastien Lamothe a également obtenu la troisième place dans le volet Introduction au monde des affaires, démontrant une excellente maitrise des bases de l’administration.

Volet Comptabilité

Les défis comptables de cette année, axés sur des problématiques concrètes, ont été une bonne occasion pour nos étudiants de mettre en pratique leurs compétences. L’équipe formée de Raphaël Ménard, Mya Daunais et Lewis Costa s’est distinguée en remportant la troisième position, grâce à une solution rigoureuse intégrant des valeurs environnementales.

Par ailleurs, Mya Daunais, Sarah-Ève Bordeleau, Alice Séguin et Jérôme Robitaille ont fait bonne figure lors de leur présentation, leur valant ainsi une invitation spéciale au 5 à 7 VIP de l’événement.

Mention spéciale à Alice Séguin, Gabrielle Wagner, Gabriella Séguin, Jérôme Robitaille, Lorie Masse et Xavier Lebel, qui ont obtenu la cinquième place sur quinze dans leur catégorie respective.