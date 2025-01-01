Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Compétition Place à la relève en gestion

Trois prix remportés par des étudiants en gestion du Cégep de Joliette

durée 11h00
27 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Les 17 et 18 octobre derniers, des étudiants en Techniques de comptabilité et de gestion ainsi qu'en Gestion de commerces (désormais Techniques d’administration et des gestion) ont fièrement représenté le Cégep à Joliette à la compétition Place à la relève en gestion, organisée par l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Répartis en cinq équipes, ils ont réussi à obtenir trois places sur le podium ainsi qu’un titre de Meilleur orateur.

Volet Marketing, Ressources humaines et Introduction au monde des affaires

Deux équipes se sont démarquées par leurs propositions inspirantes et professionnelles. En Marketing, Emma L. Lepage, Léa Landreville-Cloutier et Sarah-Ève Bordeleau ont décroché la troisième position grâce à des stratégies créatives et bien structurées.

L’équipe composée de Mathis Ducharme, Jessica Rainville et Sébastien Lamothe a également obtenu la troisième place dans le volet Introduction au monde des affaires, démontrant une excellente maitrise des bases de l’administration.

Volet Comptabilité

Les défis comptables de cette année, axés sur des problématiques concrètes, ont été une bonne occasion pour nos étudiants de mettre en pratique leurs compétences. L’équipe formée de Raphaël Ménard, Mya Daunais et Lewis Costa s’est distinguée en remportant la troisième position, grâce à une solution rigoureuse intégrant des valeurs environnementales.

Par ailleurs, Mya Daunais, Sarah-Ève Bordeleau, Alice Séguin et Jérôme Robitaille ont fait bonne figure lors de leur présentation, leur valant ainsi une invitation spéciale au 5 à 7 VIP de l’événement.

Mention spéciale à Alice Séguin, Gabrielle Wagner, Gabriella Séguin, Jérôme Robitaille, Lorie Masse et Xavier Lebel, qui ont obtenu la cinquième place sur quinze dans leur catégorie respective.

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Québec interdira les signes religieux dans les CPE

Publié le 23 octobre 2025

Québec interdira les signes religieux dans les CPE

Québec interdira par voie législative le port de signes religieux dans les Centres de la petite enfance (CPE) et les garderies subventionnées. Le ministre responsable de la Laïcité, Jean-François Roberge, a confirmé l'intention du gouvernement et a ajouté qu'une clause de droits acquis sera incluse, pour les personnes déjà à l'emploi de services ...

LIRE LA SUITE
La violence envers le personnel scolaire augmente, soutiennent les syndicats

Publié le 21 octobre 2025

La violence envers le personnel scolaire augmente, soutiennent les syndicats

Malgré les gestes posés par le gouvernement Legault ces dernières années, la violence envers le personnel de soutien scolaire ne cesse d'augmenter, affirment deux syndicats. Un sondage mené auprès de quelque 6000 membres de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) suggère que 52 % d'entre eux auraient subi de la ...

LIRE LA SUITE
Sonia LeBel n'a pas l'intention de changer le système à trois vitesses

Publié le 14 octobre 2025

Sonia LeBel n'a pas l'intention de changer le système à trois vitesses

La nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, s'inscrit dans la droite ligne de son prédécesseur Bernard Drainville, affirmant n'avoir aucune intention de changer le système d'«école à trois vitesses». Par cette expression, on entend un système qui reproduit les inégalités, avec l'école privée, l'école publique à projet particulier, qui trie ...

LIRE LA SUITE