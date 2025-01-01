Technologie des procédés et de la qualité des aliments
Plus de 4 800 $ remis en bourses à des étudiants du Cégep à Joliette
Par Salle des nouvelles
Le programme Technologie des procédés et de la qualité des aliments du Cégep à Joliette a organisé, le 30 septembre dernier, sa 4e cérémonie de remise de bourses pour ses étudiants de première année. Ceux-ci ont reçu des bourses d’accueil d’une valeur de 500 $ chacune, offertes par de nombreux partenaires du secteur agroalimentaire.
Lors de l’événement, les étudiants, les membres du département, les représentants des entreprises et le personnel de soutien se sont réunis pour souligner l'engagement des étudiants envers le secteur agroalimentaire et les encourager dans leur cheminement scolaire. La bourse d’accueil, initiée par le département de Technologie des procédés et de la qualité des aliments, en collaboration avec plusieurs acteurs de l’industrie, vise à stimuler l'intérêt des étudiants pour le programme et à assurer la relève dans ce secteur en pleine croissance.
Avec un taux de placement de 100 % à la fin de leurs études, les diplômés bénéficient d’un appui solide de la part de ces entreprises, désireuses d'assurer une relève dynamique et engagée.
Des paires de bottes à cap d’acier ainsi que des livres de référence permettant aux étudiants de se préparer à intégrer le marché du travail ont également été remis.
« Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur de précieux partenaires comme les nôtres dans le but d’offrir des bourses à tous nos étudiants de première année. Ces montants font une réelle différence pour eux. », a souligné Mme Nathalie Nadeau, coordonnatrice du département.