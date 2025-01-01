Nous joindre
Ministre de l'Éducation du Québec

Budgets en éducation: LeBel veut «accompagner» les centres de services scolaires

durée 09h00
1 octobre 2025
Par La Presse Canadienne

La nouvelle ministre de l'Éducation, Sonia LeBel, dit vouloir «accompagner» les centres de services scolaires en leur permettant de dépasser leurs plafonds d'embauche s'ils respectent leurs budgets.

Radio-Canada a révélé mercredi matin que la ministre LeBel lèvera les plafonds d'embauche qui étaient imposés aux centres de services scolaires, mais leur demandera de respecter les budgets.

Sur X, Mme LeBel a expliqué que Québec souhaite que les règles permettent aux centres de services scolaires de «gérer leurs ressources sans compromettre les services aux élèves et dans le respect des budgets».

«On va les accompagner», a-t-elle assuré.

Au début de l'été, le prédécesseur de Mme LeBel comme ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, avait annoncé des compressions de 570 millions $ dans le réseau.

Cette décision avait suscité une levée de boucliers dans le milieu scolaire et au sein de la population, ce qui avait poussé M. Drainville à faire marche arrière et à annoncer un réinvestissement de 540 millions $.

Or, pour avoir accès aux fonds, les centres de services scolaires devaient respecter un plafond de personnel, ce qui empêchait certains d'entre eux de réembaucher le personnel renvoyé au terme de la dernière année scolaire.

En septembre, le porte-parole de Québec solidaire en matière d'éducation, Gabriel Nadeau-Dubois, avait notamment fait valoir que Mme LeBel devait amorcer son mandat comme ministre de l'Éducation en «réparant les pots cassés» par son prédécesseur.

«Ça sert à quoi de mettre de l'argent en théorie si, dans les faits, on met un plafond de personnel qui interdit aux écoles d'en embaucher des orthophonistes, des orthopédagogues, des TES?» avait-il plaidé.

 

