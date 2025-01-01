Plus de 200 personnes visitent le complexe serricole du Cégep à Joliette

Le 7 septembre dernier, dans le cadre des Portes ouvertes Mangeons local 2025, le programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale a organisé un événement pour faire découvrir le complexe serricole et les jardins extérieurs du Cégep à Joliette.

Au total, 214 personnes ont pris part à l’activité. Les participants ont été impressionnés par les installations, qu’il s’agisse des laboratoires à la fine pointe de la technologie ou de la beauté des jardins. Les visiteurs ont aussi pu assister à des démonstrations, participer à un rallye, côtoyer des poules et même repartir avec des plantes.

« Nous tenons à souligner la remarquable implication d’une vingtaine de bénévoles, étudiants et diplômés, qui sont de fiers représentants du programme et qui ont permis la réussite de cette première édition », a exprimé Patricia Coutu, enseignante en Technologie de la production horticole agroenvironnementale au Cégep à Joliette.

Les participants ont également eu la chance de s’informer sur le programme Gestion et technologies d’entreprise agricole.