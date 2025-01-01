Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Portes ouvertes Mangeons local 2025

Plus de 200 personnes visitent le complexe serricole du Cégep à Joliette

durée 10h00
16 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le 7 septembre dernier, dans le cadre des Portes ouvertes Mangeons local 2025, le programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale a organisé un événement pour faire découvrir le complexe serricole et les jardins extérieurs du Cégep à Joliette.

Au total, 214 personnes ont pris part à l’activité. Les participants ont été impressionnés par les installations, qu’il s’agisse des laboratoires à la fine pointe de la technologie ou de la beauté des jardins. Les visiteurs ont aussi pu assister à des démonstrations, participer à un rallye, côtoyer des poules et même repartir avec des plantes.

« Nous tenons à souligner la remarquable implication d’une vingtaine de bénévoles, étudiants et diplômés, qui sont de fiers représentants du programme et qui ont permis la réussite de cette première édition », a exprimé Patricia Coutu, enseignante en Technologie de la production horticole agroenvironnementale au Cégep à Joliette.

Les participants ont également eu la chance de s’informer sur le programme Gestion et technologies d’entreprise agricole.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le retrait préventif des autobus scolaires de Lion entraîne des «bris de services»

Publié le 12 septembre 2025

Le retrait préventif des autobus scolaires de Lion entraîne des «bris de services»

Plusieurs centres de services scolaires sont forcés d'annuler des circuits d'autobus, vendredi, en raison du retrait préventif des autobus de Lion Électrique de la circulation. Le gouvernement Legault a annoncé jeudi soir que les quelque 1200 autobus scolaires de Lion qui circulent sur les routes du Québec seront à l'arrêt le temps de procéder à ...

LIRE LA SUITE
Saint-Paul lance une campagne de sensibilisation à la sécurité routière

Publié le 8 septembre 2025

Saint-Paul lance une campagne de sensibilisation à la sécurité routière

Pour la rentrée scolaire, la Municipalité de Saint-Paul lance une campagne de sensibilisation à la sécurité routière sous le thème « Moins vite = plus prudent. Fais le calcul, ralentis! ». Cette initiative vise à rappeler l’importance de ralentir, particulièrement dans les zones scolaires et près des parcs, afin d’assurer la sécurité des ...

LIRE LA SUITE
Un circuit piétonnier amélioré pour les élèves de Notre-Dame-des-Prairies

Publié le 4 septembre 2025

Un circuit piétonnier amélioré pour les élèves de Notre-Dame-des-Prairies

Tout au long de l’année scolaire, plusieurs enfants se rendront à l’école à pied. Afin d’accroître leur sécurité, la Ville de Notre-Dame- des-Prairies, en collaboration avec les écoles du secteur, a mis en place un circuit piétonnier bonifié comprenant de l’affichage distinctif et du marquage au sol aux endroits stratégiques. Pour les ...

LIRE LA SUITE