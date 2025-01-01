Portes ouvertes Mangeons local 2025
Plus de 200 personnes visitent le complexe serricole du Cégep à Joliette
Par Salle des nouvelles
Le 7 septembre dernier, dans le cadre des Portes ouvertes Mangeons local 2025, le programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale a organisé un événement pour faire découvrir le complexe serricole et les jardins extérieurs du Cégep à Joliette.
Au total, 214 personnes ont pris part à l’activité. Les participants ont été impressionnés par les installations, qu’il s’agisse des laboratoires à la fine pointe de la technologie ou de la beauté des jardins. Les visiteurs ont aussi pu assister à des démonstrations, participer à un rallye, côtoyer des poules et même repartir avec des plantes.
« Nous tenons à souligner la remarquable implication d’une vingtaine de bénévoles, étudiants et diplômés, qui sont de fiers représentants du programme et qui ont permis la réussite de cette première édition », a exprimé Patricia Coutu, enseignante en Technologie de la production horticole agroenvironnementale au Cégep à Joliette.
Les participants ont également eu la chance de s’informer sur le programme Gestion et technologies d’entreprise agricole.