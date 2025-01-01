« Moins vite = plus prudent. Fais le calcul, ralentis! »
Saint-Paul lance une campagne de sensibilisation à la sécurité routière
Par Salle des nouvelles
Pour la rentrée scolaire, la Municipalité de Saint-Paul lance une campagne de sensibilisation à la sécurité routière sous le thème « Moins vite = plus prudent. Fais le calcul, ralentis! ». Cette initiative vise à rappeler l’importance de ralentir, particulièrement dans les zones scolaires et près des parcs, afin d’assurer la sécurité des jeunes piétons.
Cette campagne est rendue possible grâce à la participation financière de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Elle s’inscrit dans une série de mesures concrètes mises en place par la Municipalité pour répondre aux préoccupations exprimées par les citoyens, les directions d’écoles primaires et les brigadiers scolaires concernant la vitesse excessive des automobilistes.
Des investissements pour des milieux de vie plus sécuritaires
Dans son budget 2025, le conseil municipal de Saint-Paul a alloué des fonds au Service des travaux publics pour améliorer la sécurité routière aux abords des écoles et des parcs. Ces investissements comprennent notamment l’acquisition de « kali-flash » et de bollards permanents qui seront installés aux traverses piétonnes. De plus, des trottoirs seront aménagés près d’une école primaire afin de sécuriser les déplacements des élèves à pied.
Tous les travaux ont été réalisés en août 2025 afin que les nouvelles installations soient en place pour la rentrée scolaire de septembre.
Une campagne visible sur le terrain
Des activités de sensibilisation sur le terrain seront organisées pour renforcer le message de la campagne. Les 4 et 5 septembre prochains, des équipes de la Municipalité, de la SAAQ, de la Sûreté du Québec et du Service de sécurité incendie seront présentes devant les écoles primaires de Saint-Paul à l’heure d’arrivée des élèves pour sensibiliser les automobilistes et les parents.
Un kiosque d’information sera également aménagé au parc Amyot le 14 septembre, dans le cadre de la Fête de la Rentrée, un rendez-vous familial incontournable à Saint-Paul.
Une responsabilité partagée
Le Service des communications et de la participation citoyenne déploiera cette campagne de sensibilisation sur le territoire de Saint-Paul et sur les plateformes numériques de la Municipalité. L’objectif : encourager les automobilistes à ralentir et à adopter des comportements sécuritaires.
« La sécurité routière est une responsabilité collective. La Municipalité met en place des mesures concrètes pour sécuriser les déplacements des piétons, mais nous avons besoin de la collaboration de tous. Ralentir, c’est protéger nos enfants », souligne M. Alain Bellemare, maire de Saint-Paul.
La Municipalité invite donc tous les citoyens à faire preuve de vigilance et à contribuer à faire de Saint-Paul un milieu de vie sécuritaire pour tous.