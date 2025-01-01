Un circuit piétonnier amélioré pour les élèves de Notre-Dame-des-Prairies

Tout au long de l’année scolaire, plusieurs enfants se rendront à l’école à pied. Afin d’accroître leur sécurité, la Ville de Notre-Dame- des-Prairies, en collaboration avec les écoles du secteur, a mis en place un circuit piétonnier bonifié comprenant de l’affichage distinctif et du marquage au sol aux endroits stratégiques.

Pour les enfants résidant près de l’artère principale (autant ceux provenant de l’est ou de l’ouest), la Ville recommande d’emprunter le trottoir nord du boulevard Antonio-Barrette et de traverser à la 2e Avenue, en compagnie du brigadier présent quotidiennement. Cet itinéraire peut être emprunté pour se rendre à l’école ou pour retourner à la maison.

Nouveautés 2025

Dans le but de rendre leur parcours encore plus sécuritaire, les traverses piétonnes situées dans le périmètre des écoles ont été peintes en vert afin d’en faciliter le repérage autant pour les piétons, que les automobilistes. La Ville sollicite la participation des parents pour qu’ils encouragent leurs enfants à utiliser les traverses piétonnes.

Une nouvelle carte bonifiée propose maintenant des itinéraires pour tous les enfants qui se déplacent à pied. Elle est affichée à différents endroits sur le parcours. Cette carte est également disponible en ligne à l’adresse : www.notredamedesprairies.com.

Les parents sont invités à prendre quelques minutes avec leurs enfants afin de consulter la carte et de s’assurer qu’ils comprennent bien l’importance d’emprunter le trajet le plus sécuritaire. La Ville de Notre-Dame-des-Prairies demande également aux automobilistes de faire preuve de vigilance et de courtoisie envers les jeunes marcheurs.