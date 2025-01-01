Cégep de Lanaudière à Joliette
Des chambres étudiantes au monastère des moniales bénédictines
Dès l'automne 2026, les étudiants fréquentant le Cégep de Lanaudière à Joliette pourront avoir la possibilité de se loger dans l'une des 27 chambres étudiantes qui s'ouvrent au monastère des moniales bénédictines, situé à quelques minutes de marche du Cégep.
La revitalisation du lieu est le fruit d'une collaboration entre le Cégep et PAX Habitat. Les rénovations qui seront faites au 3e et 4e étage du monastère créera ainsi un lieu où générations, savoirs et expériences se croiseront et s’enrichiront mutuellement.
Ainsi, après avoir été un lieu cloîtré depuis plus de 100 ans, le monastère entame une nouvelle vie. PAX Habitat entreprend sa revitalisation dans le but d’élargir son milieu de vie intergénérationnel, qui regroupe déjà 120 aînés et 70 enfants, tout en portant la vision des initiatrices du projet, issues de deux communautés religieuses, qui elles, tenaient à offrir un legs social, financier, spirituel et patrimonial à la communauté lanaudoise.
Ce projet a été dévoilé lors d’une conférence de presse tenue le mardi 26 août en présence notamment de Pascale Déry, ministre de l’Enseignement supérieur et députée de Repentigny, de François St-Louis, député de Joliette et vice-président de la Commission des transports et de l’environnement, et de Pierre-Luc Bellerose, maire de la Ville de Joliette et préfet de la MRC de Joliette, permettra de répondre concrètement à un réel besoin social pour plusieurs étudiants du Cégep.
Dans un contexte marqué par la rareté de logements abordables, particulièrement en région, plusieurs jeunes rencontrent des obstacles importants lorsqu’ils choisissent de poursuivre leurs études loin de leur domicile. Pour certains, la difficulté à se loger de manière adéquate constitue un frein à leur parcours scolaire. Avec ce projet, le Cégep à Joliette entend offrir une réponse concrète et adaptée à cette problématique.
« Pour nous, la réussite étudiante repose non seulement sur la qualité de l’enseignement, mais aussi sur un environnement de vie favorisant une expérience collégiale complète, inclusive et centrée sur les besoins réels de la population étudiante. Grâce à ce projet, le Cégep à Joliete franchit une nouvelle étape pour soutenir la réussite et la persévérance scolaires, l’atractivité de ses formations et la rétention des jeunes dans la région » a souligné Mme Sonia Ducharme-Beausoleil, directrice du Cégep à Joliette.
« Comme directrice générale, j’ai à cœur de positionner le Cégep de Lanaudière comme un acteur clé de sa région, ancré dans sa communauté et engagé envers les générations futures. Cette collaboration avec PAX Habitat reflète parfaitement cette volonté stratégique, mais traduit également des valeurs fortes de notre organisation : ensemble, nous transformons un défi social en une solution durable et inspirante. Je remercie sincèrement PAX Habitat de nous permettre de réaliser, côte à côte, un projet qui allie réussite étudiante, innovation et engagement communautaire » a affirmé Mme Geneviève Perreault, directrice générale du Cégep de Lanaudière.
« C’est avec enthousiasme que nous nous joignons au Cégep à Joliette pour donner vie à ce projet porteur, qui représente bien plus que la revitalisation d’un monastère. C’est un geste concret d’ancrage communautaire et de transmission du patrimoine. La transformation du monastère témoigne de notre volonté de préserver la mémoire des lieux, tout en répondant aux besoins actuels et futurs de la population étudiante. Ce milieu de vie intergénérationnel réunira étudiants, familles et aînés dans un espace humain, porteur de sens. Nous sommes très fiers de participer à la création d’un projet aussi rassembleur pour notre région » a ajouté Mme Isabelle Comiré, directrice générale de PAX Habitat.
« L’accessibilité aux études passe aussi par la disponibilité de logements abordables près de nos établissements. Nous avons ici un bel exemple d’une communauté qui s’est mobilisée et est sortie des sentiers battus pour trouver des solutions adaptées à sa réalité. Le modèle qui est proposé est aussi une façon originale d’encourager l’implication sociale de nos étudiants et je souhaite que d’autres établissements ailleurs au Québec s’en inspirent », a mentionné la ministre Déry.
« Il s’agit d’un projet de grande importance pour notre communauté. Loger des étudiants à prix raisonnable encourage la réussite scolaire et contribue à la vitalité de la collectivité. La revitalisation du monastère permettra d’attirer de jeunes talents et de les former, tout en les encourageant à s’installer chez nous », a indiqué le député St-Louis.