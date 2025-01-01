Nous joindre
Le Cégep de Lanaudière face à une rentrée historique

26 août 2025
Pour la première fois en 27 ans, le Cégep de Lanaudière (CL) franchit le cap des 7 000 étudiants inscrits à l’enseignement régulier dans ses trois collèges, à Joliete, L’Assomption et Terrebonne. Cete rentrée 2025 est marquée par une hausse de 9,5 % de sa population étudiante par rapport à l’an dernier, représentant 600 étudiants supplémentaires.

Sur deux ans, la croissance ateint près de 20 %, un rythme sans précédent dans l’histoire de l’établissement.

« Évidemment, nous nous réjouissons tous de constater cete hausse fulgurante de la population étudiante au sein de notre Cégep. C’est une excellente nouvelle, tant pour notre institution que pour la vitalité de notre région. Toutefois, les contraintes imposées par le gouvernement freinent notre capacité à déployer toutes les ressources nécessaires », affirme madame Geneviève Perreault, directrice générale du Cégep de Lanaudière.

En effet, malgré l’accueil de centaines de nouveaux étudiants, le Cégep doit composer avec un gel de recrutement et des compressions budgétaires. Ces réalités imposent des défis importants, notamment en ce qui concerne l’accompagnement et les services aux étudiants.

« Nos équipes font preuve d’une créativité remarquable pour soutenir l’ensemble des étudiants dans ce contexte. Qu’il s’agisse de la confection des horaires, du soutien pédagogique ou des services complémentaires, nous redoublons d’efforts afin d’assurer à nos étudiants un accompagnement et une expérience de qualité », ajoute madame Perreault.

 

