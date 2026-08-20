Cinq artistes dévoilent leurs œuvres de l'exposition citoyenne

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies a tenu, mercredi, le vernissage de l'exposition citoyenne 2026, à la salle d'exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue, en présence des artistes exposants.

L'art fait partie du quotidien à Notre-Dame-des-Prairies. Il crée des liens, suscite des émotions et donne à voir ce qui fait vibrer une communauté. Année après année, la salle d'exposition de la Ville met à l'honneur les talents d'ici, amateurs comme professionnels, en leur offrant un espace pour faire rayonner leurs créations. L'exposition citoyenne 2026 confirme une fois de plus la vitalité artistique qui habite la collectivité.

Cette année, cinq citoyennes et citoyens de Notre-Dame-des-Prairies exposent leurs œuvres : Mélodie Auclair, Chantal Boudreau, Paul Denommée, Johanne Joly et Katy Verlaan.

Le public a pu découvrir une vingtaine d'œuvres aux techniques variées : les collages de galets de mer de Chantal Boudreau, les compositions au pastel et au fusain de Mélodie Auclair, les scènes animalières à l'acrylique de Katy Verlaan, les sculptures sur bois de Paul Dénommée mettant en valeur la faune canadienne, ainsi que les œuvres de Johanne Joly, dont un portrait du chef d'orchestre Kent Nagano.

« Notre-Dame-des-Prairies peut être fière d'un si grand talent artistique parmi ses citoyennes et citoyens. Cette exposition témoigne de la richesse et de la diversité de notre communauté, et c'est avec beaucoup de fierté que nous leur offrons cette vitrine », a souligné la mairesse de Notre-Dame-des-Prairies, Suzanne Dauphin.

Que les artistes vous soient familiers ou non, l'exposition citoyenne est une belle occasion de découvrir le talent qui s'exprime tout près de chez vous. La population est invitée à venir admirer ces œuvres et à célébrer la richesse artistique prairiquoise.

La population est invitée à venir découvrir gratuitement les œuvres exposées jusqu'au 29 août.

La salle d'exposition du Centre des arts et des loisirs Alain-Larue, au 225, boulevard Antonio-Barrette (2e étage), est ouverte du mercredi au samedi, de 13 h à 16 h 30, ainsi que le jeudi jusqu'à 18 h 30. Entrée libre, contribution volontaire.