Réservations ouvertes pour 2026-2027
Plus de 850 jeunes de Lanaudière prennent la parole par l'art
Plus de 850 jeunes provenant de 15 écoles primaires de Lanaudière ont participé au projet d'action culturelle Faire briller mon profil en couleur et en poésie, imaginé par l'autrice, artiste multidisciplinaire et médiatrice culturelle Marie-Soleil Roy.
Déployée de novembre 2025 à juin 2026 en collaboration avec l'artiste Brigitte Galipeau et l'organisme Le Marie-Terre, cette initiative a permis aux jeunes d'explorer leur identité, leurs émotions et les saines habitudes favorisant une bonne santé mentale grâce à la poésie, aux arts visuels et à la création collective.
Au terme de cette démarche, 33 œuvres textiles monumentales réunissant plus de 850 phrases poétiques, dessins et portraits ont vu le jour. Aujourd'hui exposées dans les écoles participantes, elles rappellent quotidiennement que la créativité peut devenir un puissant levier d'expression, de dialogue et de mieux-être chez les jeunes. Le projet a également été adapté auprès d'adolescents, confirmant la pertinence de cette approche dans différents milieux jeunesse.
Marie-Soleil Roy ajoute : « Chaque jeune mérite d'avoir un espace où il peut être vu, entendu et valorisé. Lorsque l'art devient un moyen d'expression, il permet aux jeunes de développer leur confiance, de partager leur vécu et de découvrir toute la force de leur créativité. »
Les réservations sont ouvertes
Forte des retombées positives du projet, Marie-Soleil Roy souhaite maintenant offrir cette démarche aux écoles primaires et secondaires, aux organismes communautaires et aux milieux jeunesse qui désirent intégrer une activité de médiation culturelle à leur programmation 2026-2027. Les ateliers s'intègrent facilement aux projets éducatifs des établissements en proposant une approche où la création artistique devient un outil concret pour favoriser l'expression de soi, la confiance, le vivre-ensemble et le développement des compétences socioémotionnelles.
Les écoles, organismes communautaires et milieux jeunesse qui souhaitent réserver un atelier pour l'année scolaire 2026-2027 sont invités à communiquer dès maintenant avec Le Marie-Terre afin de planifier leur programmation.
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