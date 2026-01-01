Les honneurs pour UNIK Danse Académie de Joliette

UNIK Danse Académie, école de danse d’excellence située à Joliette, a connu une saison compétitive 2026 remarquable, confirmant la progression rapide de son secteur compétitif et de son programme Danse-Études sur la scène québécoise.

Voici un résumé des faits saillants de la saison 2026:

- Participation à plusieurs compétitions reconnues au Québec, dont Québec Danse Challenge, Festival international DansEncore, Reprezent et Bravissimo;

- Plusieurs premières places et podiums;

- Mentions Or, Argent, Émeraude et Platine;

- Coups de cœur du jury;

- Progression remarquée du secteur compétitif et du programme Danse-Études;

- Programme Danse-Études unique dans Lanaudière;

- Rayonnement croissant d’UNIK Danse Académie sur la scène québécoise.

Au cours de la saison, les élèves de l’académie se sont distingués dans plusieurs compétitions reconnues, dont le Québec Danse Challenge, le Festival international DansEncore, Reprezent et Bravissimo, parmi les événements importants du circuit compétitif au Québec.

UNIK Danse Académie y a récolté plusieurs premières places, podiums, mentions d’excellence, mentions Or, Argent, Émeraude et Platine, ainsi que des coups de cœur du jury. Ces distinctions soulignent la qualité du travail chorégraphique, la progression technique des élèves et l’engagement de toute l’équipe pédagogique. Académie d’excellence fondée à Joliette par Carine Callier-Chavrier, ancienne danseuse professionnelle, UNIK Danse Académie propose une approche structurée, ambitieuse et humaine de la danse. Son programme Danse- Études, unique dans Lanaudière, permet aux jeunes danseurs de concilier parcours scolaire, développement artistique et entraînement intensif dans un cadre professionnel.

« Notre objectif est d’offrir aux jeunes un environnement où ils peuvent progresser, se dépasser et vivre une expérience humaine forte à travers la danse. Les résultats obtenus cette saison confirment que le travail, la passion et la discipline portent fruit », souligne Carine Callier-Chavrier, fondatrice d’UNIK Danse Académie.

L’académie propose des cours pour enfants, adolescents et adultes, du niveau débutant au niveau avancé et professionnel. Les disciplines enseignées incluent notamment le hip-hop, le ballet, le jazz contemporain, le jazz lyrique et la danse créative.

Au-delà des résultats, UNIK Danse Académie souhaite contribuer au rayonnement de la danse dans la région de Joliette et de Lanaudière, en rendant la pratique accessible, stimulante et formatrice.

UNIK Danse Académie : l’excellence en mouvement. Les inscriptions pour la prochaine saison sont ouvertes en ligne.