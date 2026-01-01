Une année riche en réalisations pour le Réseau BIBLIO

Réunis le 12 juin dernier à l’occasion de leur 63e assemblée annuelle, les membres du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie ont procédé à l’élection du conseil d’administration pour l’année 2026-2027.

Lors de cette rencontre, Michelle Vallée, directrice générale, a présenté le bilan d’une année particulièrement riche en réalisations. Transformation, mobilisation et fierté collective : ces trois thèmes ont marqué les actions menées au cours de la dernière année, tant par l’équipe du Réseau BIBLIO CQLM que par les bibliothèques membres, les municipalités et les nombreux partenaires qui contribuent à la vitalité du réseau.

L’assemblée a également été l’occasion de souligner l’engagement et l’excellence de plusieurs

bibliothèques par la remise des Prix Distinction, récompensant des initiatives et des réalisations

remarquables. Le Réseau BIBLIO CQLM a aussi rendu hommage aux municipalités ayant obtenu une certification de niveau 5 dans le cadre du programme BiblioQUALITÉ, une reconnaissance témoignant de leur engagement soutenu envers le développement et la qualité des services de bibliothèque offerts à leur population.

Le conseil d’administration est composé de neuf administrateurs représentant les régions du

Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie. Pour Lanaudière, il s'agit de:

- Christiane Beaudry, conseillère municipale de Saint-Damien

- Francis Chenier, coordonnateur de la bibliothèque de Saint-Alphonse-Rodriguez

- Martine Parent, coordonnatrice de la bibliothèque de Saint-Esprit

Lors de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration tenue le 18 juin, les membres ont

procédé à l’élection de madame Martine Parent à la présidence, de madame Julie L’Heureux à la première vice-présidence et de madame Colette Normandin à la deuxième vice-présidence.

Les fonctions de trésorière et de secrétaire seront respectivement assumées par madame Michelle Vallée, directrice générale, et madame Lauren Duchemin, directrice des services administratifs du Réseau BIBLIO CQLM.X