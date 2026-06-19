Trois nouvelles expositions cet été au Musée d’art de Joliette

Le samedi 20 juin, le Musée d’art de Joliette (MAJ) convie les amoureux d'art à l'inauguration de ses trois nouvelles expositions temporaires. Chacune à leur façon, elles tissent une réflexion sensible autour de la mémoire, du temps et de la transmission, portée par des regards croisés et des collaborations porteuses. Ce vernissage s'inscrit dans le cadre des festivités du 50e anniversaire du Musée, marquées par un grand week-end de gratuités du 18 au 21 juin 2026.

Du 20 juin au 7 septembre

L’art de perruquer / Parallel Play

Une exposition coproduite par le Musée d’art de Joliette et la Galerie Stewart Hall

Commissaires : Manel Benchabane et Ariane De Blois

Artistes : Zoe Ann Cardinal Cire, Patrick Cruz, Louis-Charles Dionne, Nicolas Fleming, Bernie Goulem, Jake Kimble,

Marlon Kroll, Clara Lacasse, Mea Bissett & Selina Latour, Richard Ibghy & Marilou Lemmens, Frédérique Ulman-Gagné & Jacinthe Loranger, Fiona Nguyen, Studio Rat, Émile Riopel, Aman Sandhu, Jem Woolidge.

L'art de perruquer / Parallel Play rassemble seize artistes et duos d'artistes – répartis en deux lieux – dont les œuvres jouent avec les codes artistiques et institutionnels à partir de matériaux, de gestes et de références issus du quotidien.

Cette réflexion sur la création et les espaces d’exposition se déploie grâce à une collaboration inédite entre deux commissaires et deux institutions aux histoires distinctes, mais profondément ancrées dans leur communauté.

Le titre de l'exposition s'inspire du concept du « perruquage », décrit par Michel de Certeau dans son livre L'Invention du quotidien (1980). Ce terme renvoie au geste de l'ouvrier·ère qui détourne discrètement le temps, les outils et les matériaux de son travail pour créer librement, à la manière d'un·e artiste. Un geste créatif modeste, souvent invisible, mais qui résiste tranquillement à l'ordre et à l'usage prescrit des choses.

En écho à cette créativité rusée, les artistes de L'art de perruquer / Parallel Play opèrent depuis « l'intérieur ». Ces derniers transforment les règles et les contraintes en opportunités afin de faire entrer, au cœur du musée et de la galerie, un banal qui, par des détours habiles, se charge de merveilles et de poésie. Objets familiers, éléments récupérés, bricolages, regards décalés : autant de matières et de manières par lesquelles l’intime et l’ordinaire s'immiscent dans l'espace, faisant du cadre institutionnel lui-même une matière de création. Le deuxième volet de l’exposition est présenté du 4 juillet au 30 août à la Galerie d’art Stewart Hall.

Ce(pendant) de Patrick Bérubé

Commissaire : Marianne Cloutier

Artiste : Patrick Bérubé

(Ce)pendant, première exposition individuelle muséale de Patrick Bérubé, agit comme une archéologie du présent, où les strates de l’histoire et les couches de significations s’accumulent. Les ruines, ensevelies ou à ciel ouvert, rappellent les héritages du passé, l’entrecroisement des peuples et des cultures.

L’environnement créé par Bérubé s’inspire des configurations traditionnelles des salons de thé japonais et de leurs cérémonies rituelles. Par essence, le rituel instaure un profond respect, une union presque spirituelle à la nature, aux objets et aux gens. La rencontre avec l’autre s’y fait dans le silence, dans le déroulement minutieux des gestes, qui produisent une « communauté en résonnance capable de trouver une harmonie et un rythme commun » (Han). Ici, l’artiste invite au repos contemplatif : éprouver la durée, regarder avec sincérité, entrer en résonnance avec les objets et les gens. Laisser l’âme se taire un moment pour laisser la place aux gestes partagés. Laisser de côté la performance de soi et le narcissisme collectif pour songer, peut-être un jour, à vivre dans une « coexistence intense ». Penser ensemble une véritable communauté sociale et même un réenchantement du monde.

Marie-Alice Dumont. En conversation avec Raymonde April

Une exposition produite par le Musée du Bas-Saint-Laurent

Commissaire : Oriane A.-Van Coppenolle

Artistes : Marie-Alice Dumont et Raymonde April

Le MAJ présente également l'exposition Marie-Alice Dumont. En conversation avec Raymonde April, une production du Musée du Bas-Saint-Laurent. Marie-Alice Dumont (1892-1985) est reconnue comme l’une des premières femmes photographes professionnelles du Québec. Elle a conservé son studio à Saint-Alexandre-de-Kamouraska pendant plus de trois décennies, entre 1926 et 1961, faisant ainsi preuve d’une stabilité et d’une longévité rarement observées chez les femmes photographes tant au Québec qu’au Canada. L’exposition présente une sélection de

photographies conservées au Musée du Bas-Saint-Laurent, puissant dans une collection de près de 10 000 négatifs.

Mettant en lumière la trajectoire personnelle et professionnelle de Marie-Alice Dumont, cette exposition permet de découvrir le corpus important de cette photographe en dialogue avec celui de la photographe Raymonde April. Inspirée de « phrases photographiques » qu’April compose par la juxtaposition d’images, l’exposition est ponctuée de ses œuvres qui viennent tisser des liens inattendus avec celle de Dumont.

Le public est convié au Musée d’art de Joliette dès 14 h pour le vernissage. Le mot de bienvenue sera suivi d’une visite des expositions en compagnie des artistes et des commissaires. L’événement se clôturera à 17 h. La terrasse du MAJ restera ouverte jusqu’à 19 h. Le vernissage est gratuit et ouvert à toutes et à tous. Il s’agit d’une occasion privilégiée de découvrir les expositions tout en approfondissant la démarche des artistes et les messages portés par les œuvres. Les familles sont les bienvenues et bénéficieront d’un accès libre à l’aire éducative Famille René Préville. Les membres du MAJ profiteront d’un rabais de 10 % sur leurs consommations au bar et sur tout achat à la boutique.

Afin de faciliter les déplacements entre Montréal et Joliette, le MAJExpress assurera le transport aller-retour sur réservation incluant une consommation gratuite. Pour connaître les heures de départ et le lieu de rendez-vous et pour réserver, cliquez sur le lien suivant : Navette MAJ-Express.