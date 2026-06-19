Célébrons les peuples autochtones le dimanche 21 juin

Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (CAAL), en partenariat avec la Ville de Joliette et plusieurs collaborateurs culturels, invite la population à prendre part à Waskapitan – Célébrons les peuples autochtones, un grand rassemblement festif, culturel et rassembleur présenté le dimanche 21 juin 2026 au parc Louis-Querbes, à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones.

Signifiant « rapprochons-nous » en atikamekw, Waskapitan est devenu, au fil des ans, un rendez-vous incontournable de rencontre, de dialogue et de célébration des cultures autochtones au cœur de Lanaudière. L’édition 2026 revêt un caractère tout particulier alors qu’elle souligne trois anniversaires marquants : le 30e anniversaire de la Journée nationale des peuples autochtones, le 25e anniversaire du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière et

la 5e édition de Waskapitan.

Les festivités débuteront à 15 h 30 au Musée d’art de Joliette avec un concert spécial présenté en collaboration avec le Festival de Lanaudière, mettant en lumière des artistes autochtones issus du milieu classique. La célébration se transportera ensuite au parc Louis- Querbes dès 17 h pour une soirée festive et rassembleuse où se côtoieront musique, arts, rencontres et découvertes culturelles.

Dès 18 h, la scène principale vibrera au rythme d’une programmation artistique portée par des artistes autochtones issus de diverses Nations. L’événement sera animé par Alex Laviolette-Moar et Marie-Céline Einish, deux femmes atikamekw qui donneront le ton à cette soirée placée sous le signe du partage et de la rencontre.

Pour cette édition anniversaire, Waskapitan proposera une programmation gratuite comprenant des prestations musicales d’artistes issus de plusieurs Nations, des espaces de rencontre et d’échanges culturels, une offre culinaire traditionnelle, des ateliers créatifs pour toute la famille, des kiosques d’artisans autochtones ainsi qu’une variété d’activités favorisant la découverte, la compréhension et le partage.

Des voix puissantes feront vibrer Waskapitan cette année à Joliette

15 h 30 – Concert de violon classique au Musée d’art de Joliette, présenté en collaboration avec le Festival de Lanaudière

Tara-Louise Montour, violoniste kanien'kehá ka reconnue à l’international, Tara-Louise Montour fait rayonner la musique classique à travers une approche sensible et profondément ancrée dans les cultures autochtones.

Edward Thibeault Echaquan, musicien atikamekw de la relève, Edward Thibeault Echaquan ouvrira le concert classique dans une rencontre musicale mettant en lumière les talents autochtones et la richesse des expressions culturelles.

18 h à 22 h 30 – Grand concert Waskapitan (Ouverture du site dès 17 h)

Big Spirit, reconnu pour ses chants traditionnels puissants et son rythme entraînant au tambour, Big Spirit rassemble les communautés dans un esprit de célébration, de transmission culturelle et de respect des traditions.

John Metza, auteur-compositeur-interprète wabanaki originaire de Wolinak, John Metza propose un univers musical situé entre le folk, le country et le blues. Sa voix rauque et habitée raconte la reconnexion aux racines, les chemins parcourus et l’espoir.

Laura Niquay, artiste atikamekw originaire de Wemotaci et récipiendaire de plusieurs distinctions majeures, dont deux Félix au Gala de l’ADISQ, Laura Niquay captive par sa voix et la force de ses chansons interprétées en atikamekw.

Q052, artiste rappeur et activiste mi’gmaq de Gesgapegiag, Q052 conjugue hip-hop, rock alternatif et engagement social dans une œuvre puissante et sans compromis, saluée sur la scène autochtone internationale.

Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière souhaite que cette journée soit un moment de découvertes, d’échanges et de célébration pour tou·te·s, autochtones et allochtones. Ce sera l’occasion de célébrer ensemble, de nation à nation, d’élargir nos connaissances et d’être témoin de l’incroyable richesse artistique des cultures autochtones

« À Joliette, nous sommes fiers d’être partenaires de Waskapitan, un événement qui nous invite à mieux connaître, comprendre et célébrer la richesse des cultures autochtones. Cette 5e édition revêt une signification toute particulière, alors qu’elle souligne à la fois le 30e anniversaire de la Journée nationale des peuples autochtones, le 25e anniversaire du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière et le parcours remarquable de Waskapitan. En favorisant les rencontres, le dialogue et le partage, cette célébration contribue à bâtir des ponts durables entre les communautés et à renforcer notre vivre-ensemble », résume Pierre-Luc Bellerose, maire de la Ville de Joliette.

« Waskapitan, c’est une invitation à voir, écouter, goûter et célébrer avec nous la beauté des cultures autochtones. C’est aussi un moment où les Autochtones s’affichent fièrement dans Lanaudière. Nous espérons que chacun repartira avec de nouvelles découvertes et l’envie de continuer à se rapprocher les uns des autres », ajoute Jennifer Brazeau, directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière.

« Le MAJ est fier de s’associer à Waskapitan, un événement qui rassemble artistes, cultures et communautés dans un même élan de rencontre, de partage et de célébration. Ensemble, nous soulignons la richesse culturelle des Premières Nations tout en contribuant à tisser des liens durables entre les peuples. Grâce au Festival de Lanaudière, le MAJ aura le grand plaisir d’accueillir la violoniste Tara-Louise Montour et, en première partie, le public pourra découvrir le talent du jeune violoniste Edward Thibault-Echaquan, originaire de Manawan. Un concert gratuit à ne pas manquer. Au plaisir de vous y accueillir! », indique Annie Gauthier, directrice générale et conservatrice en chef du Musée d'art de Joliette.

« La participation du Festival de Lanaudière à Waskapitan s’inscrit dans une collaboration précieuse et appelée à se poursuivre avec le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière. En unissant nos forces autour d’un concert consacré à des artistes autochtones du milieu classique, nous souhaitons créer un espace où la musique devient un lieu de rencontre avec les cultures autochtones, les parcours artistiques et les voix singulières qui les portent. C’est une occasion de découverte, de dialogue et de partage significatif avec le public, tout en reconnaissant la richesse des expressions culturelles autochtones et leur contribution essentielle à la vitalité de notre territoire », termine Laurie-Anne Deilgat, directrice générale du Festival de Lanaudière.