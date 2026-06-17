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Culturel

9 juillet et 29 aout

Deux spectacles gratuits à SCB cet été

Deux spectacles gratuits à SCB cet été
Photo: Archives Néomédia
durée

La Ville de Saint-Charles-Borromée poursuit son offre culturelle estivale en proposant deux spectacles gratuits en plein air au parc Maria-Goretti. La population est invitée à participer à ces rendez-vous musicaux présentant Qw4rtz et les sœurs Boulay & Elliot Maginot.

Fort de plus de quinze ans de carrière, le quatuor Qw4rtz présentera Dernier tour de piste, le jeudi 9 juillet à 19 h 30, un spectacle a cappella énergique et inventif. Mêlant trad, pop, folk, rock et classique, les artistes promettent une performance remarquable portée uniquement par la puissance de leurs voix.

Les sœurs Boulay & Elliot Maginot – samedi 29 août à 19 h 30

Les artistes proposeront une prestation acoustique à trois voix, empreinte de sensibilité et d’authenticité. Un spectacle porté par leur amour de la musique et l’envie d’être ensemble au cours duquel ils revisitent l’essentiel de leur démarche artistique.

« La Ville est heureuse d’offrir à la population des moments musicaux de qualité comme ceux-ci. En faisant de nos espaces verts de véritables lieux de diffusion culturelle, nous souhaitons favoriser la rencontre, le partage et l’accès à la culture pour l’ensemble de la communauté. », affirme Alexis Nantel, maire de Saint-Charles-Borromée.

Ces deux soirées s’inscrivent dans la programmation estivale de la Ville et contribuent à animer le territoire tout au long de la saison.

Informations pratiques

En cas de pluie, les spectacles seront déplacés au Centre André-Hénault. Un kiosque gourmand et un service de bar payants seront offerts sur place. Les spectateurs peuvent apporter leurs chaises afin de profiter confortablement des représentations. L’information concernant les spectacles est disponible sur vivrescb.com.

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