Joliette, la halte culturelle de l'été

Alors que de nombreuses familles québécoises prévoient des vacances plus près de la maison cet été, Joliette Halte culturelle propose une escapade culturelle abordable à environ une heure de Montréal. Depuis cinq ans, six organisations du Grand Joliette unissent leurs forces pour faire vivre un été culturel riche et accessible : le Musée d'art de Joliette, le Centre culturel Desjardins, le Festival de Lanaudière, le Festival Mémoire et Racines, le Centre d'amitié autochtone de Lanaudière et la Ville de Joliette.

La belle saison s'ouvre dès le 17 juin avec la 4e édition du festival de cirque Bastringue, suivi des célébrations du 50e anniversaire du Musée d'art de Joliette (18 au 21 juin). Le 20 juin, un spectacle extérieur au cœur de Joliette mettra en vedette Québec Redneck Bluegrass Project et Angine de Poitrine, puis le 21 juin, l'événement Waskapitan présentera sa 5e édition à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Suivront les célébrations de la Fête nationale, avec entre autres Sara Dufour, l'ouverture du Festival de Lanaudière le 3 juillet (jusqu'au 2 août) et le Festival Mémoire et Racines du 17 au 26 juillet.

L'offre s'adresse à tous les goûts et à tous les budgets et plusieurs activités sont gratuites.

« La force de Joliette réside dans sa capacité à rassembler autour d’une culture vivante, diversifiée et profondément ancrée dans son milieu. À travers l’éclectisme de sa programmation, qui fait cohabiter les arts visuels, la musique classique, les traditions vivantes, les cultures autochtones, le cirque et les arts de la scène, Joliette Halte culturelle reflète toute la richesse et l’authenticité de notre communauté. Cette initiative collective illustre ce que nous pouvons accomplir lorsque nos organisations unissent leurs talents et leurs expertises afin de faire rayonner une destination culturelle unique, accessible et inspirante », affirme Pierre-Luc Bellerose, maire de la Ville de Joliette.

« Joliette Halte culturelle illustre la force de travailler ensemble pour rejoindre tous les publics. Cet été, nous présentons la 4e édition du festival de cirque Bastringue, un spectacle extérieur qui réunira plus de 10 000 personnes au cœur de Joliette le 20 juin et L'effet Lisa du Théâtre de l'Œil Ouvert en juillet », explique Jean-Sébastien Martin, directeur général et artistique, Centre culturel Desjardins.

« Pour notre 50e anniversaire, nous ouvrons grand nos portes avec un accès gratuit toute la fin de semaine du 18 au 21 juin. C’est une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le Musée dans une atmosphère festive et inclusive », souligne Annie Gauthier, directrice générale et conservatrice en chef, Musée d'art de Joliette.

« Chaque été, le Festival de Lanaudière rassemble des publics provenant de partout au Québec et d’ailleurs autour de la musique classique. Notre saison s'ouvrira avec un concert gratuit au centre-ville de Joliette le 3 juillet, avant de proposer tout l'été de grands moments de musique » indique Laurie-Anne Deilgat, directrice générale, Festival de Lanaudière.

« Le 21 juin, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones, nous présentons la 5e édition de Waskapitan, qui célèbre les peuples autochtones au cœur de Joliette. Notre collaboration avec Joliette Halte culturelle témoigne de l'importance de créer des espaces de rencontre et de dialogue, et nous avons hâte de célébrer avec vous », ajoute Sabrina Paton, coordonnatrice du développement culturel et des événements, Centre d'amitié autochtone de Lanaudière.

« Le Festival Mémoire et Racines, c'est la musique traditionnelle dans toute sa convivialité, à vivre en famille ou entre amis. Le 17 juillet, le festival présentera un grand spectacle gratuit soulignant les 50 ans de carrière d'Yves Lambert au centre-ville de Joliette », se réjouit Marie-Noëlle Pelletier, présidente du conseil d’administration, Festival Mémoire et Racines.