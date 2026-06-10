Le Festival de Lanaudière dévoile sa programmation gratuite

En complément de sa programmation de concerts à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay, le Festival de Lanaudière présentera une série d’activités gratuites qui feront vibrer la région tout au long de l’été 2026.

Concerts en plein air, cinéma sous les étoiles, activités familiales, découvertes du patrimoine musical et théâtre itinérant : cette programmation accessible à tous témoigne de la volonté du Festival d’aller à la rencontre des citoyen·nes et de faire rayonner la culture partout dans Lanaudière.



« Cette programmation gratuite reflète pleinement la mission d’accessibilité du Festival. Elle permet aux familles, aux mélomanes, aux curieux et aux visiteurs de passage de découvrir une grande diversité d'activités dans une atmosphère chaleureuse et rassembleuse. C’est une invitation à prendre part à la vie culturelle de Lanaudière, simplement, librement et avec plaisir » affirme Laurie-Anne Deilgat, directrice générale.

Un concert d'ouverture festif au coeur du centre-ville

Le Festival donnera officiellement le coup d’envoi de sa saison le 3 juillet à 19 h 30 avec un grand concert gratuit présenté dans le cadre des Rendez-vous de la Place de la Ville de Joliette. Sur la scène de la Place Bourget, l’ensemble Oktopus invitera le public à un voyage musical vibrant où se rencontrent la profondeur romantique de Brahms, l’énergie envoûtante des traditions des Balkans et l’esprit festif du klezmer.

Waskapitan: un dialogue entre cultures et traditions musicales

Une coproduction avec le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, présentée en collaboration avec le Musée d’art de Joliette dans le cadre de la journée Waskapitan.



Le 21 juin à 15 h 30, au Musée d’art de Joliette, ce concert gratuit réunira la violoniste Tara-Louise Montour, la pianiste Soo-Hyun Ahn ainsi que le jeune violoniste Edward Thibault-Echaquan en première partie. À travers des œuvres de Mozart, Beethoven, Debussy, Amy Beach et du compositeur cri Andrew Balfour, ce programme fera dialoguer différentes traditions musicales et culturelles dans un esprit de rencontre, de partage et de découverte.

Une journée portes ouvertes à l'amphithéâtre Fernand-Lindsay

Le 5 juillet dès midi, le public est invité à découvrir l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay lors d’une grande journée portes ouvertes pour toute la famille, présentée par Habitations Bordeleau. Au programme : ateliers d’initiation à la musique, piano public, activités de médiation culturelle, parcours éducatif sur le site, prestations et moments de détente sur la pelouse.

À 16 h, le Studio de musique ancienne de Montréal présentera gratuitement Comme en Italie ! : Madrigaux italiens, un concert participatif invitant le public à prendre part à l’expérience musicale.

La journée se poursuivra avec un pique-nique sur la pelouse de l’Amphithéâtre, puis se conclura à 20 h avec la projection du classique Fantasia de Disney. Les participant·es sont invité·es à se déguiser en leur personnage Disney favori.

Cinéma en plein air

Tout au long du mois de juillet, le Festival proposera quatre soirées de cinéma en plein air gratuites. Dans un environnement naturel exceptionnel, les spectateurs bénéficieront d’un stationnement gratuit et d’un bistro offrant collations et rafraîchissements. Des soirées thématiques viendront également enrichir l’expérience. Présentée par la Place des Arts, en collaboration avec les villes de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies ainsi qu’avec le 103,5 FM, cette série de projections débutera à la tombée du jour (autour de 20 h) , avec ouverture du site dès 18 h.



Programmation :



9 juillet – En fanfare;

16 juillet – Chantez !, soirée thématique Pyjamas et peluches;

23 juillet – High School Musical (v.f.), soirée Retrouvailles 2006 – 20 ans déjà !;

30 juillet – Le Fantôme de l’Opéra, soirée Bal masqué.

Macbeth muet en tournée dans Lanaudière

En écho à l’opéra Macbeth présenté à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay le 2 août par l’Orchestre Métropolitain, et grâce au soutien du Conseil des arts du Canada, le Festival accueille, pour 4 représentations, la pièce de théatre Macbeth Muet, une création de la compagnie La Fille Du Laitier. Cette adaptation sans paroles, à la fois audacieuse et teintée d’humour noir, revisite la tragédie de Shakespeare. Pour public de 14 ans et plus.



21 juillet – au CRAPO, à Saint-Félix-de-Valois;

22 juillet – au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies;

23 juillet – Au Cabaret La Crèche, Saint-Cléophas-de-Brandon;

26 juillet – Maison de la musique René-Charrette, à Joliette.



Gratuit, sur réservation, places limités: https://www.lanaudiere.org/macbeth-muet

BaroQUOI? : La musique baroque à la portée de tous



Le 16 juillet à 19 h, dans le cadre des Rendez-vous Famille de Notre-Dame-des-Prairies, le boisé du Carrefour culturel accueillera BaroQUOI?, un spectacle ludique et interactif présenté par Les Idées heureuses. La soprano Catherine St-Arnaud et la claveciniste Dorothéa Ventura guideront petits et grands à travers les mystères de la musique baroque. Entre perruques, crinolines, découvertes musicales et humour, ce concert propose une introduction accessible à un répertoire fascinant.

Une invitation à découvrir Lanaudière autrement

Grâce à la collaboration de nombreux partenaires, des villes de Joliette, de la Municipalité de Notre-Dame-des-Prairies, de Joliette Halte Culturelle ainsi que de généreux·ses donateur·trices, le Festival de Lanaudière poursuit sa mission de rendre la culture accessible au plus grand nombre.

I