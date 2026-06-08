Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Culturel

Le 4 juillet prochain à 19 h 30 à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay

Orchestre de l'Agora en vedette au Gala de la Terre 2026

Orchestre de l'Agora en vedette au Gala de la Terre 2026
Photo: Courtoisie
durée

Sous la direction de son chef d'orchestre et directeur artistique Nicolas Ellis, l’Orchestre de l’Agora présentera la quatrième édition du Gala de la Terre le 4 juillet 2026 à 19 h 30 à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay de Joliette, la plus grande salle de concert en plein air au Canada. 

Réunissant plus de 110 musiciens et chanteurs, le programme trace un parcours musical à travers la relation entre l’humanité et la nature. En vedette, l’éclatant et virtuose Sacre du printemps d’Igor Stravinsky, ainsi que La Symphonie gaspésienne de Claude Champagne, qui sera interprétée en hommage au projet environnemental Le Saint-Laurent de Conservation de la nature Canada, soutenu cette année. L’Orchestre aura le privilège d’accueillir la soprano Julie Fuchs, qui interprétera Shéhérazade de Maurice Ravel, véritable portrait d’un Orient de légende. Le concert mettra également à l’honneur Chorus Nunavik de la compositrice canadienne Katia Makdissi-Warren, inspirée des traditions vocales inuites et interprétée avec Lydia Etok et Nina Segalowitz, des artistes pratiquant le katajjaq, chant de gorge traditionnel.

5 $ par billet de concert vendu seront remis au projet Le Saint-Laurent de Conservation de la nature Canada. Le Gala de la Terre de l’Orchestre de l’Agora invite le public à s’intéresser aux initiatives visant la protection d’écosystèmes fragiles ici au Québec. Depuis sa première édition en 2020, l’événement a permis d’amasser 513 000 $ pour la protection de l’environnement. Les fonds amassés sont remis à des organismes œuvrant activement à la protection de la nature. En 2022, l’événement a été récompensé comme Événement musical de l’année aux prestigieux Prix Opus, et a été finaliste pour le même prix en 2024.

Programme: 

- Symphonie gaspésienne - Claude Champagne

- Shéhérazade, trois pièces pour chant et orchestre - Maurice Ravel

- Sacre du Printemps - Igor Stravinski

- Chorus Nunavik - Katia Makdissi-Warren

Artistes: 

- Orchestre de l’Agora;

- Nicolas Ellis, chef d’orchestre;

- Lydia Etok, chanteuse de gorge Inuit;

- Nina Segalowitz, chanteuse de gorge Inuit;

- Julie Fuchs, soprano;

Produit par: 

- Orchestre de l’Agora

- Festival de Lanaudière

L’Orchestre de l’Agora remercie tous les partenaires du Gala de la Terre 2026, le Festival de Lanaudière, la Fondation Razeghi-Cattelan, Canimex, Lallemand, Norton Rose Fulbright, Loto-Québec, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, la Place des Arts, la Fondation Sibylla Hesse, l’organisme bénéficiaire Conservation de la nature de Canada, ainsi que ses partenaires publics : le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts du Canada.

Présidente d'honneur: 

- Bita Cattelan

Comité: 

- Nicolas Ellis 

- Jean-Frédéric Caron

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Marthe Laverdière de retour sur scène avec J’ai dit oui !

Publié à 10h00

Marthe Laverdière de retour sur scène avec J’ai dit oui !

Après avoir conquis le Québec avec son premier spectacle Marthe Laverdière fait son show  ! — un succès fulgurant couronné de trois Olivier et ayant vendu plus de 180 000 billets — l’inimitable et pleinement assumée Marthe Laverdière est de retour sur scène avec J’ai dit oui  !, un tout nouveau one-woman-show dont ...

LIRE LA SUITE
L'OSM de passage à Joliette cet été

Publié le 5 juin 2026

L'OSM de passage à Joliette cet été

L’Orchestre symphonique de Montréal et son directeur musical et artistique, Rafael Payare, dévoilent avec enthousiasme leur programmation estivale 2026. L’OSM offrira cet été cinq grands concerts extérieurs gratuits. L’Orchestre fera également escale à Joliette, dans le cadre du Festival de Lanaudière, pour quatre concerts en plein ...

LIRE LA SUITE
Un programme estival éclatant à L’Espace culturel de SCB

Publié le 5 juin 2026

Un programme estival éclatant à L’Espace culturel de SCB

La Ville de Saint-Charles-Borromée invite la population à faire le plein d’art et de culture pendant la belle saison. En effet, une programmation éblouissante se déploie dans les 3 composantes de L’Espace culturel de la Maison Antoine-Lacombe. Cet été, les Jardins du Patrimoine deviennent un lieu d’animation et de découvertes où se ...

LIRE LA SUITE