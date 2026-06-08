Orchestre de l'Agora en vedette au Gala de la Terre 2026

Sous la direction de son chef d'orchestre et directeur artistique Nicolas Ellis, l’Orchestre de l’Agora présentera la quatrième édition du Gala de la Terre le 4 juillet 2026 à 19 h 30 à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay de Joliette, la plus grande salle de concert en plein air au Canada.

Réunissant plus de 110 musiciens et chanteurs, le programme trace un parcours musical à travers la relation entre l’humanité et la nature. En vedette, l’éclatant et virtuose Sacre du printemps d’Igor Stravinsky, ainsi que La Symphonie gaspésienne de Claude Champagne, qui sera interprétée en hommage au projet environnemental Le Saint-Laurent de Conservation de la nature Canada, soutenu cette année. L’Orchestre aura le privilège d’accueillir la soprano Julie Fuchs, qui interprétera Shéhérazade de Maurice Ravel, véritable portrait d’un Orient de légende. Le concert mettra également à l’honneur Chorus Nunavik de la compositrice canadienne Katia Makdissi-Warren, inspirée des traditions vocales inuites et interprétée avec Lydia Etok et Nina Segalowitz, des artistes pratiquant le katajjaq, chant de gorge traditionnel.

5 $ par billet de concert vendu seront remis au projet Le Saint-Laurent de Conservation de la nature Canada. Le Gala de la Terre de l’Orchestre de l’Agora invite le public à s’intéresser aux initiatives visant la protection d’écosystèmes fragiles ici au Québec. Depuis sa première édition en 2020, l’événement a permis d’amasser 513 000 $ pour la protection de l’environnement. Les fonds amassés sont remis à des organismes œuvrant activement à la protection de la nature. En 2022, l’événement a été récompensé comme Événement musical de l’année aux prestigieux Prix Opus, et a été finaliste pour le même prix en 2024.

Programme:

- Symphonie gaspésienne - Claude Champagne

- Shéhérazade, trois pièces pour chant et orchestre - Maurice Ravel

- Sacre du Printemps - Igor Stravinski

- Chorus Nunavik - Katia Makdissi-Warren

Artistes:

- Orchestre de l’Agora;

- Nicolas Ellis, chef d’orchestre;

- Lydia Etok, chanteuse de gorge Inuit;

- Nina Segalowitz, chanteuse de gorge Inuit;

- Julie Fuchs, soprano;

Produit par:

- Orchestre de l’Agora

- Festival de Lanaudière

L’Orchestre de l’Agora remercie tous les partenaires du Gala de la Terre 2026, le Festival de Lanaudière, la Fondation Razeghi-Cattelan, Canimex, Lallemand, Norton Rose Fulbright, Loto-Québec, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, la Place des Arts, la Fondation Sibylla Hesse, l’organisme bénéficiaire Conservation de la nature de Canada, ainsi que ses partenaires publics : le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts du Canada.

Présidente d'honneur:

- Bita Cattelan

Comité:

- Nicolas Ellis

- Jean-Frédéric Caron