L'OSM de passage à Joliette cet été

L’Orchestre symphonique de Montréal et son directeur musical et artistique, Rafael Payare, dévoilent avec enthousiasme leur programmation estivale 2026. L’OSM offrira cet été cinq grands concerts extérieurs gratuits. L’Orchestre fera également escale à Joliette, dans le cadre du Festival de Lanaudière, pour quatre concerts en plein air sous la direction de Rafael Payare et du chef français Stéphane Denève.

L’Orchestre présentera aussi son incontournable concert sur l’Esplanade du Parc olympique, dont on célèbre cette année le 50e anniversaire, avant de s’envoler pour une tournée des festivals européens. Enfin, en raison de cette tournée en Europe du 15 au 29 août, l’OSM ne pourra malheureusement pas tenir la Virée classique lors de cette saison estivale.

« L’été à l’OSM, c’est l’occasion parfaite de retrouver l’Orchestre symphonique de Montréal dans toute sa splendeur et son énergie, dans une ambiance décontractée. C’est réellement magnifique de voir des milliers de personnes nous retrouver à l’Esplanade du Parc olympique et dans les parcs de Montréal et des environs pour des concerts mémorables. C’est primordial pour moi d’offrir ces concerts gratuits au plus grand nombre et le merveilleux accueil que le public nous offre chaque année me comble de bonheur », précise Rafael Payare, directeur musical et artistique de l’OSM.

Trois concerts gratuits dans les parcs

Le 22 juillet, au Parc Poly-Aréna de Brossard, Dina Gilbert et le saxophoniste Jason Xu, lauréat de l’édition 2024 du Concours OSM vous proposent un programme aux inspirations latines regroupant notamment des extraits du célèbre opéra Carmen de Bizet, les danses symphoniques de West Side Story et un extrait enflammé des Danses slaves de Dvořák. Les 6 et 7 août, Rafael Payare prendra le podium au Parc Marcel-Laurin de Saint-Laurent, puis à l’Externat Sacré-Cœur de Rosemère pour un programme où la 2e violon solo associée, Marianne Dugal, et le basson solo Stéphane Lévesque, tous deux musiciens à l’OSM depuis plus de vingt ans, seront à l’avant-scène. Ces trois soirées, animées par André Robitaille, vous réservent de belles surprises et d’intenses moments d’émotions.

« BMO est encore présent et toujours honoré de soutenir cette initiative de l’OSM dans les parcs, qui rend la musique accessible à tous et rapproche les communautés. Ces concerts extérieurs, offerts dans un cadre estival convivial, témoignent de notre engagement envers la culture. Nous sommes fiers de contribuer à créer des moments de partage et d’émotion qui rassemblent les citoyens autour de la musique », ajoute Grégoire Baillargeon, Président, BMO Groupe financier, Québec.

Le Carnaval de l'OSM au Théâtre de verdure du parc La Fontaine

Le 8 août 19h, venez rencontrer de drôles d’insectes au Théâtre de Verdure du parc La Fontaine. Fourmi, scarabée, abeille et bien d’autres viendront à la rencontre de l’Orchestre dirigé par Rafael Payare. Ces bibittes pas comme les autres vous invitent à découvrir une œuvre du compositeur québécois Maxime Goulet : Le carnaval des insectes. Une occasion ludique et unique de découvrir les familles d’instruments et d’explorer l’univers fascinant d’un orchestre symphonique. Ne manquez pas ce concert récipiendaire du prix de la Production de l’année — jeune public au 29e gala des prix Opus.

Grand concert gratuit à l'Esplanade du parc Olympique

Véritable rendez-vous incontournable de l’été depuis 2012, l’OSM transformera cette année encore l’Esplanade du Parc olympique en une immense scène à ciel ouvert qui rassemblera toute la métropole. Sous la direction de Rafael Payare, l’OSM et son chœur vous invitent à célébrer en grand le 50e anniversaire du Parc olympique grâce à un inoubliable concert qui vous fera revivre les événements les plus mémorables de son histoire, des exploits sportifs qui ont marqué les esprits aux légendaires concerts ayant soulevé le toit du Stade, sans oublier de grandes œuvres du répertoire classique. Vous ne voudrez absolument pas manquer ce concert aux multiples clins d'oeil, accompagné de projections, d'une narration de Sophie Cadieux et d'une apparition de l'iconique Diane Dufresne, le tout mis en scène par Michel-Maxime Legault.

« La musique a ce pouvoir exceptionnel de rassembler et de faire naître de grands moments. Pour ce traditionnel concert à l’Esplanade du Parc olympique, le Groupe Banque TD est fier d'offrir le cadeau de la musique au public montréalais, dans un contexte enchanteur au cœur de la métropole. Un événement musical phare qui invitera les mélomanes à se laisser transporter sur des airs familiers et à découvrir de nouvelles mélodies », souligne David Pinsonneault, Premier vice-président, Marché intermédiaire et Comptes commerciaux nationaux, Québec, Groupe Banque TD.

Une 60e tournée pour l'OSM

Le 22 avril 1962, l’Orchestre symphonique de Montréal donnait son premier concert à l’étranger, sous la direction de Zubin Mehta. Près de 64 ans plus tard, l’OSM s’affirme plus que jamais comme un grand ambassadeur culturel de la métropole sur les plus prestigieuses scènes du monde. Le 15 août, l’Orchestre s’envolera pour une tournée des festivals européens où nos musicien·nes brilleront sur les scènes d’Édimbourg (Edinburgh International Festival), Varsovie, Aarhus et Hambourg, sous la direction inspirée de Rafael Payare. L’OSM sera notamment accompagné pour cette tournée aux programmes variés par les sopranos autochtones Elisabeth St-Gelais et Emma Pennell, la violoncelliste Alisa Weilerstein et les pianistes Eric Lu et Kevin Chen.

Festival de Lanaudière: arrêt incontournable

Comme le veut la tradition, l’OSM fera escale à Joliette, un arrêt incontournable depuis de nombreuses années. Quatre concerts seront présentés à l’Amphithéâtre Fernand-Lindsay les 18 et 31 juillet ainsi que le 1er août, sous la direction de Rafael Payare, et le 25 juillet sous la direction de Stéphane Denève.

18 juillet 19h / CONCERT AU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

22 juillet 19h30 / OSM DANS LES PARCS — PARC POLY-ARÉNA, BROSSARD

25 juillet 19h / CONCERT AU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

31 juillet 20h / CONCERT AU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

1er août 19h / CONCERT AU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE

6 août 19h30 / OSM DANS LES PARCS — PARC MARCEL-LAURIN, SAINT-LAURENT

7 août 19h30 / OSM DANS LES PARCS — EXTERNAT SACRÉ-CŒUR, ROSEMÈRE

8 août 19h / LE CARNAVAL DE L’OSM — THÉÂTRE DE VERDURE, PARC LA FONTAINE

12 août 19h30 / CONCERT À L’ESPLANADE DU PARC OLYMPIQUE

15 au 29 août / 60E TOURNÉE DE L’OSM — FESTIVALS EUROPÉENS